Domingo, octubre 26, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Familiares de Jessica Portillo, docente desaparecida, bloquearon la Siglo XXI por más de dos horas y denuncian falta de avances en la investigación

Autoridades establecieron una mesa de diálogo que permitió liberar la vialidad

Isaí Pérez Guarneros

Familiares de Jessica Portillo Aguilar, desaparecida desde el 23 de octubre cuando viajaba a la capital poblana desde Atlixco, denunciaron este domingo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha brindado información sobre los avances en la investigación para dar con el paradero de la maestra de 43 años de la telesecundaria Rafael Moreno Valle, ubicada en la comunidad de Axocopan.

Ante la falta de respuestas, los familiares decidieron bloquear la caseta de peaje de la autopista Siglo XXI para exigir a las autoridades ministeriales la localización de su pariente. Poco después de las 8:00 horas comenzaron una manifestación a un costado de la autopista, y hacia las 10:00 de la mañana realizaron el bloqueo total en ambos sentidos, como medida de presión para que se estableciera una mesa de diálogo con personal de la FGE o de la Secretaría de Gobernación estatal (Segob).

Durante la protesta, los manifestantes utilizaron una camioneta roja, propiedad del padre de Jessica Portillo, para cerrar el paso vehicular. Por más de una hora, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron los primeros respondientes y solicitaron a los automovilistas tomar vías alternas, como la carretera federal a Atlixco.

Fue hasta pasadas las 12:30 horas cuando personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares acudió al lugar. Tras entablar diálogo con los manifestantes, se logró reabrir la circulación para automovilistas y transportistas.

De acuerdo con familiares y compañeros de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes se sumaron a la protesta, Jessica Portillo acudió la mañana del jueves 23 de octubre a la terminal de autobuses ORO de Atlixco, acompañada de su padre.

El señor Portillo relató que pudo confirmar que su hija ingresó a la terminal, tras lo cual él regresó a su domicilio en la colonia León. La docente tenía previsto viajar a la capital poblana para realizar trámites de inmobiliario escolar.

A las 10:15 de la mañana, familiares enviaron un mensaje vía WhatsApp, el cual sí fue recibido pero nunca respondido. Las cámaras de seguridad de la terminal registraron que Jessica entró al inmueble, pero no hay evidencia de que haya salido. Testigos aseguraron que la vieron abordar el autobús con destino a la CAPU.

Ante la falta de comunicación, su hermana acudió la noche del jueves a la FGE, en el bulevar Héroes del 5 de Mayo, para presentar la denuncia formal por desaparición. Según los reportes, el hijo de 14 años de la docente mantenía el monitoreo del teléfono celular de su madre y detectó que la última ubicación registrada fue en Plaza Dorada.

“A las 18:30 le enviamos otro mensaje que también llegó. Ya estaba en Plaza Dorada, y después perdimos toda comunicación. Fuimos a la Fiscalía y estuvimos allí toda la noche hasta que emitieron el boletín de búsqueda”, relató el padre de Jessica.

El hombre añadió que, pese a acudir nuevamente a la FGE para solicitar información, hasta el sábado por la noche no recibieron confirmación de si la dependencia había solicitado las grabaciones de las cámaras de la CAPU, ni de si existían líneas de investigación definidas.

“Tampoco hemos recibido llamadas de extorsión o solicitud de rescate”, añadió.

Ante la ausencia de resultados y la falta de comunicación efectiva con la autoridad, los familiares optaron por bloquear la autopista Siglo XXI, lo que finalmente motivó la llegada de personal de la FGE y la Segob estatal para ofrecer una actualización sobre el caso.

Aunque los familiares insistieron en que no han recibido información clara, la FGE aseguró a las 13:20 horas que mantiene comunicación con la familia desde la activación del Protocolo Alba.

Será en las próximas horas cuando tanto los familiares como la Fiscalía informen los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo y los nuevos pasos de la investigación para esclarecer la desaparición y localizar a Jessica Portillo Aguilar.

