Familia que regresaba de EU a Izúcar fue asaltada en la autopista Atlixco-Puebla

Delincuentes que utilizaron uniformes apócrifos de la Guardia Nacional asaltaron a una familia en el Kilómetro 20 de la Autopista Atlixco–Puebla, despojándole de la camioneta cargada con diversos electrodomésticos, computadoras y otros regalos que traían de Estados Unidos a sus familiares en Izúcar de Matamoros.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 6 de diciembre y fueron relatados por dos de las víctimas: Edgar Negrete, Arcela Cruz y Gabriela Cruz Martínez, quienes dijeron que viajaron durante 38 horas contínuas, solo parando para cargar combustible, desde la Unión Americana.

Edgar Negrete relató al portal Enlace Noticias -que brinda servicios informativos en la región-, lo siguiente:

“Yo venía durmiendo atrás con mis hijos y mi mamá, mi compadre Javier Guevara y mi papá José, venían enfrente. Pasamos la caseta de cobro de aquí de Puebla, rumbo a Atlixco y como en el kilómetro 20 nos detuvo una camioneta blanca amarillo con anaranjado y venía una persona vestida con uniforme de Guardia Nacional, con chaleco antibalas y había otras dos personas con cubrebocas y sudadera y nos dijeron que les habían reportado nuestra camioneta y que tenían que registrar, que tenían que hacer un chequeo general”.

- Advertisement -

Abundó que los ladrones “nos dijeron que nos teníamos que bajar y nos bajamos todos. Mi mamá ya no alcanzó a bajar con sus zapatos, mi hijo (bajó) con solo un tenis, yo iba de chanclas. Y nos dijeron que teníamos que caminar hacia enfrente de la camioneta, nos llevaron caminando hacia un barranco. No sabíamos qué es lo que estaba pasando en ese momento, porque pues nosotros venimos desde allá (Estados Unidos) y cuando nos paraban unos policías siempre nada más nos checaban los papeles de la camioneta y no bajaban a los niños, a nadie y nos daban los documentos de regreso, pero esta vez nos bajaron de la camioneta”.

Los asaltantes se llevaron la camioneta con las pertenencias y las víctimas ahora piden apoyo para recuperar al menos sus documentos esenciales, como los pasaportes.

Al respecto, José Plácido Jiménez Amigón, líder de la Red de Migrantes de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero, opinó:

“Sigue con desfachatez los asaltos. Ahora no son los narcos sino los de la Guardia Nacional los que atracan a nuestros connacionales, los atracados son oriundos de la puerta de Mixteca. Cuando tuve el honor de coordinar el Programa de Bienvenido Poblano teníamos monitoreando las caravanas desde que salían y los esperábamos en Querétaro”.

- Advertisement -

Luego, añadió: “En los 6 Años del licenciado Mario Marín como gobernador, en las vacaciones de diciembre, de Semana Santa o vacaciones escolares, el gobierno del estado salió los seis años en cero robos, asaltos y secuestros a nuestros connacionales, estuvimos en contacto y monitoreando la llegada con los estados de Querétaro, el estado de Hidalgo, estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Hoy día el Instituto Poblano de Atención al Migrante, no ponen énfasis en estos días a pesar que el gobernador Salomon Cespedes hace alarde de que fue migrante, yo personalmente lo dudo”.

Puedes leer: Paisanos poblanos en EU vendrán para fiestas decembrinas en caravana para evitar asaltos