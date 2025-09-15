Hombres dejan cadáver y narcomensaje a un costado del puente de Analco

Alrededor de las 7:30 horas de este lunes, tres sujetos a bordo de un vehículo blanco abandonaron el cadáver desmembrado de un hombre, envuelto en una lona amarilla y amarrado con lazos. Los restos fueron dejados a un costado del puente de Analco, entre las calles 5 y 3 Oriente, en pleno corazón de la capital poblana, y localizados minutos después por transeúntes.

De acuerdo con fuentes oficiales, los hombres descendieron del automóvil y colocaron el cuerpo junto con una caja de cartón de tenis que contenía una lengua humana, además de tres cartulinas con un narcomensaje atribuido por las autoridades al grupo criminal La Familia Michoacana.

Tras la huida de los responsables, transeúntes que observaron la escena alertaron al 911. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona.

Debido a la gran afluencia de vehículos y peatones en el bulevar Héroes del 5 de Mayo, los policías cubrieron los restos con sábanas azules y resguardaron el perímetro.

Al lugar también se presentaron integrantes del Ejército mexicano para reforzar la seguridad mientras se esperaba la llegada de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue hasta pasadas las 9:30 horas cuando peritos arribaron para realizar el levantamiento de los restos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se confirmó que dentro de la caja había una lengua humana.

De manera paralela, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo para localizar a los responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenidos.

El mensaje dejado junto al cadáver contenía amenazas dirigidas contra líderes de organizaciones ambulantes como “El Fede”, de Fuerza 2000, y Rubén Sarabia, alias Simitrio, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Cabe recordar que el viernes 22 de agosto fueron abandonados dos cuerpos envueltos en plástico en inmediaciones del mercado 5 de Mayo, sobre la 18 Poniente, también acompañados de mantas con amenazas contra “El Fede”, firmadas presuntamente por La Familia Michoacana.

Dos días después, otro cadáver fue hallado dentro de un tambo, a unos metros del primer hallazgo.

La FGE identificó a las dos primeras víctimas hace una semana y confirmó que uno de los hombres tenía antecedentes de narcomenudeo, robo a casa habitación y cobro de piso.

El tercer cuerpo fue identificado como Benito Balderas Islas, de 34 años, reportado como desaparecido desde el 19 de agosto en la junta auxiliar de Chachapa, municipio de Amozoc. Ninguno de los homicidios ha derivado en detenciones.

En este contexto, se han reportado episodios relacionados en mercados de la capital. A mediados de junio fue hallado un cuerpo en inmediaciones del mercado Hidalgo con un mensaje amenazante contra Simitrio, y ese mismo mes aparecieron otros dos cadáveres en el mercado Morelos.

Por esos hechos, la Fiscalía reportó la detención de Martha Silvia N., alias “La Tlacuacha”, señalada como presunta integrante de La Familia Michoacana y responsable de al menos tres homicidios en la zona.

Según las autoridades ministeriales, este grupo criminal estaría detrás del abandono de cuerpos en puntos céntricos o comerciales de Puebla, con el fin de enviar mensajes de extorsión en los últimos meses.