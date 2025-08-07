Jueves, agosto 7, 2025
Cinco personas de una familia logran huir de un secuestro por parte de un grupo armado

Autoridades de Atzitzintla auxilian a la familia que logró huir del comando armado en la autopista Puebla-Orizaba.
Isaí Pérez Guarneros

Una familia integrada por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, logró escapar de un intento de secuestro por parte de un comando que los interceptó mientras circulaban por la autopista Puebla-Orizaba, con dirección al estado de Veracruz. Tras huir a pie hacia la zona montañosa, fueron asistidos durante la madrugada de este jueves por autoridades municipales de Atzitzintla.

De acuerdo con el reporte oficial, los integrantes de la familia fueron localizados por agentes municipales en un cerro ubicado entre la comunidad de Magueyes, en el municipio de Maltrata, y Atzitzintla, al que se adentraron para huir de los hombres armados. 

Las autoridades detallaron que, además del robo, los integrantes de la familia estuvieron en riesgo de ser privados de la libertad, ya que el comando bloqueó el paso de su vehículo con la intención de llevárselos. Sin embargo, las víctimas lograron escapar y ponerse a salvo tras abandonar la camioneta.

Tras su localización, fueron trasladados a un albergue del municipio, mientras se desplegaba un operativo de seguridad. Horas más tarde, las autoridades lograron ubicar la camioneta que les había sido robada cuando la familia descendió del vehículo para huir.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles. Luego de huir a pie, la familia caminó por varias horas entre la zona montañosa que conecta Magueyes, Maltrata y Atzitzintla, hasta llegar durante la madrugada a la cabecera municipal, donde los agentes municipales los ubicaron.

El personal del ayuntamiento de Atzitzintla les brindó atención inmediata, proporcionándoles alimentos y refugio temporal, mientras agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal realizaban operativos de búsqueda en la región.

Gracias al patrullaje implementado, horas más tarde se localizó la camioneta robada en un tramo de la autopista Puebla-Orizaba, ya en territorio veracruzano. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Jueza frena construcción del centro de detención ‘Alcatraz de los caimanes’

La Jornada -
Ap Miami. Una jueza federal ordenó este jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades...
Nacional

BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...

