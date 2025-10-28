Falta de pagos por empresa contratada para limpieza afecta a cinco hospitales poblanos

Hasta el cierre de la presente edición, sólo a unos cuantos trabajadores de intendencia del Hospital de la Niñez Poblana (HNP), así como de centros de salud en Texmelucan, Tlahuapan y San Gregorio Zacapechpan, recibieron el pago de su salario por parte de la empresa Lamap, subcontratada por el IMSS Bienestar; desde el 20 de este mes se tendría que haber realizado el depósito.

En el Hospital General de Zacatlán, donde había huelga por la misma causa, no había soluciones.

Los empleados protestaron ayer frente a las oficinas del organismo público descentralizado en la capital del estado y entablaron diálogo con el encargado del IMSS Bienestar en Puebla, Gerónimo Lara Gálvez, quien les indicó que a las 2 de la tarde de este lunes quedaría realizado el pago.

Sin embargo, los inconformes permanecieron varias horas en el lugar, en espera de que se cumpliera el compromiso, pero en la mayoría de los casos no vieron reflejado el dinero en sus cuentas.

Los manifestantes colocaron en la entrada principal pancartas con las leyendas “Exigimos nuestro pago. IMSS Bienestar, pagos puntuales” y recordaron que, pese a la promesa de la empresa de recibir el depósito el pasado 24, no cumplió.

También interrumpieron por algunos momentos la circulación en la 15 Sur y 3 Oriente, donde se ubican las oficinas del organismo.

Los empleados exigieron que no haya represalias ni intimidaciones por parte de directivos de hospitales y centros de salud, ya que aseguraron que algunos intentaron impedir la libre manifestación.

De igual modo, pidieron que se reconozca la importancia de su labor diaria, ya que la falta de personal en los últimos días, debido a que ya no tenían dinero ni para pasajes, ha tenido repercusiones directas en la operación de los nosocomios.

“El pasado fin de semana, en el Hospital de la Niñez Poblana el quirófano dejó de funcionar por falta de limpieza durante al menos una hora; esto pone en riesgo a los pacientes”, relató uno de los trabajadores afectados.

La exigencia principal de los inconformes es que el IMSS Bienestar cumpla con intervenir para asegurar el pago del salario pendiente a decenas de empleados, puesto que la situación repercute no solo en sus bolsillos sino en la higiene y seguridad de las unidades hospitalarias.

Además, trabajadores de conserjería e intendencia del Hospital General de Zacatlán se encuentran en un paro indefinido de labores porque la empresa Limpieza General (Lamap), a la que pertenecen y está contratada por el nosocomio, les adeuda un par de quincenas.

De acuerdo con los agraviados, la compañía no ha cumplido con los pagos correspondientes ni ha ofrecido respuesta alguna a sus reclamos, situación que los llevó a suspender sus actividades en exigencia del pago inmediato de sus salarios y mejores condiciones laborales.

Los empleados señalaron que la empresa, contratada de forma externa, es responsable de mantener en condiciones óptimas los espacios hospitalarios; sin embargo, el incumplimiento en sus obligaciones salariales ha derivado en una crisis operativa y sanitaria que afecta directamente a las unidades médicas.

