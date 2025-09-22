Domingo, septiembre 21, 2025
Falta de módulos y de tabletas impide que cualquier ciudadano se pueda afiliar a Morena

En redes sociales se observa una afiliación masiva promovida por alcaldes de los 217 municipios de la entidad.

Efraín Núñez

Pese a que las dirigencias nacional y estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguran que desde agosto sumaron más de 300 mil nuevos afiliados en Puebla, los ciudadanos que buscan inscribirse como militantes enfrentan impedimentos relacionados con la ausencia de módulos y el déficit de tabletas electrónicas indispensables para el registro. En el centro de Puebla y otros municipios importantes, no existe infraestructura visible ni rutas digitales en los portales oficiales que faciliten la afiliación, circunstancia que confirma la inaccesibilidad de la militancia para cualquier interesado.

En un ejercicio realizado por este reportero en la sede estatal de Morena, ubicada en la colonia La Paz, se constató que el equipo necesario para el registro no está disponible de forma permanente: la recepcionista indicó que los encargados suelen desplazarse por diferentes colonias y secciones, enfocándose en jornadas grupales. En ese contexto, este reportero corrió con suerte, ya que la inscripción fue posible por coincidencia al encontrarse el personal que maneja las tabletas al momento del recorrido. Sin embargo, durante los 15 minutos que duró el trámite, no acudió ningún otro ciudadano, dato que pone en duda la estadística partidista que presume la captación de al menos un militante por minuto.

La representante en la oficina aclaró que los responsables del registro volvían esa jornada porque se esperaba la llegada de un contingente numeroso proveniente de varios municipios, una práctica recurrente que privilegia la afiliación colectiva organizada, más que el acceso individual.

Previo a la visita, se intentó localizar guías o enlaces web para afiliarse directamente desde las páginas estatales y nacionales de Morena, sin encontrar opciones claras ni formularios dedicados. Tampoco se identificaron módulos externos en el entorno urbano.

Dentro de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, no existe publicidad visible ni carteles que informen sobre el proceso; una sola persona orienta a los interesados y solicita sus datos para coordinar la visita domiciliaria de un equipo de registro, recomendando que los solicitantes formen un grupo significativo para facilitar la operación del personal partidista.

La afiliación masiva persiste según se observa en las redes sociales y es incentivada por alcaldes de los 217 municipios poblanos, quienes organizan registros grupales como el que ocurrió el 1 de agosto en Libres, donde el edil Armando Ruiz fue protagonista de una jornada multitudinaria. Medios locales reportaron su participación activa, situación que generó interrogantes sobre la legitimidad y el carácter autónomo de tales afiliaciones.

El mismo alcalde ha sido señalado por intentar imponer allegados en la conformación de los comités seccionales del partido en su municipio. En colonias de la capital como San Francisco Totimehuacan, el equipo de César Addi Sánchez Salinas, coordinador territorial de Morena, convoca a militantes para que sumen familiares en registros colectivos, pero frecuentemente los interesados llegan sin credencial de elector o son de otras secciones, lo que imposibilita su afiliación.

Esta política, centrada en dispositivos móviles itinerantes y carente de módulos fijos, limita la posibilidad de afiliarse de manera individual, transparente y espontánea a Morena.

00:02:22

Anuncia Armenta ampliación a doble carril de la federal Amozoc a Libres

Yadira Llaven Anzures -
De gira por el municipio de Nopalucan, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este jueves un ambicioso proyecto de infraestructura para la región con...

SEGUNDA LLAMADA AL SAT

La Redacción -
Ayer y por segunda ocasión en dos semanas, campesinos oriundos de las sierras Mixteca y Negra, además de la región de Libres, protestaron ante...
00:00:48

Exhiben en video a personas prendiendo fuego en una zona forestal

Martín Hernández Alcántara -
En redes sociales circuló ayer un video en el que se registró el momento en que varios sujetos provocan llamas en una zona forestal....

