¡FALTA DE EQUIPO Y PERSONAL PARA ENFRENTAR EL COVID-19!

ES EL CLAMOR DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Boletín Jubiladas (os) en Lucha, mayo 2020.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria hemos visto cómo se han movilizado las y los trabajadores de las distintas instituciones de salud con un solo clamor, la falta de material, equipo de protección y personal. Mientras a diario el subsecretario de Salud, Dr. Hugo López Gatell, informa de las compras en China y otros países de material y equipo, en las clínicas y hospitales, no se ve reflejada esta abundancia, y son los trabajadores quienes compran con su salario el material para esta contingencia, como lo vienen haciendo desde hace tiempo para sus labores.

Hay un total divorcio de los directivos de la salud que dan conferencias de prensa a diario, con la realidad que se vive en los hospitales, relatamos breves testimonios de trabajadores del Hospital Regional de zona No 1 Gabriel Mancera, de la Ciudad de México, denuncia que ya fue publicada en algunos medios de comunicación, y es una muestra de lo que pasa en el país:

Este hospital es uno de los más grandes del IMSS en CDMX, pasó en 2020 a una reconversión para atender casos de COVID-19; para esto se suspendieron todas las consultas de especialidades normales y los pisos de medicina interna 5º y 6º, las cuales siempre desde su apertura han sido insuficientes, el hospital tiene mucha población de la tercera edad. Desde hace años se ha exigido personal médico y de otras categorías, pero siempre dicen las autoridades que no hay presupuesto para la contratación, muchos trabajadores nos jubilamos en las últimas décadas y esas plazas no se han recuperado.

Este hospital siempre se caracterizó por mucha sobrecarga de trabajo en todas las áreas, por eso no es de extrañar que dos médicos; la jefa de Medicina Interna, Rosa Betsabé Serrano Ostoa y la Dra. Diana Ruíz Dan, renunciaron hace como tres semanas por el incumplimiento de protocolos en el manejo y traslado de los pacientes a los pisos. La Dra. Diana era de jornada acumulada y la dejaban sola con los residentes el fin de semana con 98 pacientes a cargo, situación totalmente inhumana, pues los pacientes de COVID-19 la mayoría son de estado crítico, “además los ventiladores están muy desgastados, y los pacientes entubados se nos mueren”. En esa área de Medicina Interna hacen falta 16 médicos de base denuncian los residentes, pues de ellos se han quedado tres a cargo de más de 100 pacientes.

En la semana final de abril, por la presión de los médicos residentes de medicina interna se llevó a cabo una asamblea en el auditorio con el Director, el cirujano Hernández Paniagua quien se tardó más de un mes para escuchar las demandas de los médicos, a pesar de muchos escritos de estos. Le reclamaron su lentitud e ineptitud para organizar el proceso de trabajo, pues dio por hecho que los médicos especialistas de las áreas de consulta externa como: Urólogos, cirujanos, neurólogos, ortopedistas, otorrinos y demás especialidades, al suspenderse la consulta externa, ellos podrían ser jefes de equipo, organizadores con tres médicos de soporte para atender en los pisos a los pacientes de COVID-19. Ellos dicen que no se niegan a trabajar, pero no están capacitados para el área de Medicina Interna, aunque algunos estudiaron esa especialidad no están familiarizados con pacientes hospitalizados y mucho menos para atender a los pacientes de COVID-19.

Otro reclamo al director es que no se capacitó a los médicos y trabajadores, que todo se improvisó y que ahora tienen los pisos llenos, pues además de ser una enfermedad desconocida, hay un caos en la organización de las guardias y turnos, tampoco sabe nadie quién es el organizador pues no hay asignaciones por escrito. Los residentes de 4º año son los que llevan toda la carga, pues trabajan hasta guardias de 16 horas, con los trajes de protección con los que no pueden ni tomar agua, ni ir al baño, por lo tanto no se sienten apoyados por las autoridades. Ellos están capacitando a los médicos de otras áreas para poder salir adelante. También crece la preocupación porque la mayoría de los pacientes con COVID-19 pierden la vida.

Esta es la realidad en este hospital, además se quejan de que hay poco personal en el área de urgencias y que los pacientes COVID-19 llegan a los pisos sin estudios de rayos x, electrocardiograma, y entonces cómo salir con el paciente a los servicios de gabinete. Algunos médicos generales que llegaron como apoyo y que fueron contratados por la pandemia, no tienen la capacitación necesaria.

A pesar de esta adversidad, los médicos presentes en la Asamblea acordaron buscar formas de organización en el trabajo que permitan salir adelante con sus pacientes, diciendo que todos están en el mismo barco y que cualquiera se puede infectar, pero exigen a las autoridades que se pongan al frente en la resolución de los problemas. ¡LO QUE NO HAGAMOS NOSOTROS, NADIE LO HARA!

¿YA TE DISTE CUENTA QUE SIGNIFICA EDUCAR ANTE LA EMERGENCIA?*

Compañero y compañera:

¿Ya te diste cuenta de la dimensión de lo que estamos viviendo en el mundo? Se trata de un hecho histórico sin precedentes, una pandemia de gran magnitud con repercusiones y cambios de la vida individual y principalmente colectiva, tan amplio y rápido que apenas podemos asimilarlo.

Como educadores tenemos la responsabilidad de analizar la situación y entender el contexto en que todas las comunidades escolares nos encontramos, para atender las necesidades de los estudiantes con quienes trabajamos. Existe ahora mismo una crisis económica que ya se avizoraba antes de la crisis sanitaria, misma que se aceleró con las condiciones de confinamiento, ya que deja en situación de vulnerabilidad a la población que debe salir a trabajar porque no cuenta con lo necesario para subsistir. Muchas de las familias de nuestros alumnos se encuentran en estas condiciones. La pandemia ha dejado claro ante nuestros ojos las profundas desigualdades sociales que provoca el sistema capitalista y que ahora ponen en gran riesgo a todos, principalmente a los más vulnerables.

Varios académicos, sociólogos y filósofos de México y el mundo hacen el llamado para que la población se vea a sí misma y se percate de que ya no somos los mismos, pues requerimos cuestionar esa “normalidad” donde prevalecen la explotación natural y humana, el individualismo, la competencia, la opresión, la enajenación, la represión y los absurdos estereotipos. Es necesario plantear nuevos modos de vivir en solidaridad, en colectividad, en comunidad para poder preservar la vida en armonía con nuestra madre tierra.

En estos momentos es más importante priorizar las necesidades de los estudiantes, ante su realidad. La emergencia sanitaria nos invita a dejar en segundo plano las actividades del plan y programas de estudios para anteponer por encima de todo la integridad humana de los niños y jóvenes. Por todo ello, les convocamos a asumir su papel de maestras y maestros transformadores:

* Dando voz a las familias estudiantes y que son excluidas por el capitalismo.

* Haciendo equipo con otros profesionales para atender a los estudiantes.

* Desarrollar y compartir saberes y haceres familiares.

* Generar prácticas donde se tomen en cuenta las vivencias, ideas y sentires de los estudiantes que tienen relación con las condiciones de vida actuales.

* Generar alternativas de acción y cambio de las condiciones de vida de todos.

* Promover la preservación de la naturaleza.

* Generar propuestas de acción colectiva y de acción comunitaria para la salud y la vida.

* Generar nuevas relaciones de trabajo colectivo.

A manera de propuesta, les presentamos algunos cuestionamientos y actividades que sabemos, ustedes sabrán enriquecer y contextualizar hacia sus estudiantes.

¡Por el respeto a la vida, eduquemos

para preservarla!

*Introducción al documento de propuestas de actividades para el periodo especial por la pandemia elaborado por:

Comisión de educación//Asamblea de coordinación secciones 10 y 11, CDMX// Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

No más su “normalidad”

Un año más de conmemorar nuestra digna rabia, que, a pesar de las restricciones, el virus, su economía y lo que se les ocurra, no nos quedaremos callados, este momento que desnuda ya el desarrollo que tanto nos pregonaron, el progreso que tanto ensalzaron los políticos de este país.

La pandemia tuvo que demostrar y enseñar toda la verdadera y cruel problemática que viven hoy los trabajadores de cualquier índole, y de cualquier parte del mundo y que cabalmente partidos, ciertos sindicatos y ciertos empresarios fingieron demencia todo este tiempo como los administradores que han pasado por este inocente país, tanto los revolucionarios de las culpas como los de la docena trágica que tanto siguen pregonando sus avances y los otros…

No les bastó que en todos estos años hemos sido engañados, burlados, nos han “ofertado” (ofrecido en venta) con su cumulo de “estados de derecho”, como activo para empeñar, vender y comercializar nuestro territorio dejándonos en una precariedad social que nadie de estos espléndidos políticos asume como su responsabilidad y, en esta situación, aún se burlan algunos de las restricciones.

Hoy todos se jactan de dar recetas para paliar la crisis, criticar recomendar, todos los sectores que según mueven este país, como si sus antiguas aportaciones hubieran funcionado para darles un buen vivir a todos los ciudadanos, otra vez olvidando que solo han servido para enriquecerse más a costa de nuestra pasividad y falta de conciencia.

Los trabajadores exigimos un cambio radical al retornar a su “normalidad”, esa “normalidad” que tanto daño ha hecho, esa “normalidad” que se ha encargado de esconder el severo y continuo desmantelamiento de los pocos derechos laborales que aun salvamos y que solo han servido para esconder las porquerías del desarrollo neoliberal que han ocultado en todos estos años.

La “normalidad” debe de tener otra faceta, sus políticas que tanto pregonan tiene que dar a todos los trabajadores un nuevo comienzo dándole su verdadero valor como ser humano.

Los trabajadores debemos comprender que el progreso que tanto nos restriegan, solo les sirve a ellos allá arriba y se tiene que detonar un actuar para voltear a ver otras opciones en colectividad, cooperando entre nosotros, o seguiremos hundidos en la esclavitud moderna.

Hoy no podremos salir a las calles a exigir nuestra justa demanda, pero podemos plantear desde otras trincheras que su “normalidad” no es la misma para todos y no debe continuar el gobierno sin escuchar a los trabajadores de este país.

LOC (Trabajador automotriz)

