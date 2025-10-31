Fallo del TEPJF es un triunfo de las panistas: Leal; defendimos hasta donde se pudo nuestro triunfo: Herrera

La decisión de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) representa un triunfo para la exigencia de paridad de género entre las mujeres panistas de Puebla, expresó Guadalupe Leal Rodríguez, excandidata a la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional. El tribunal determinó que no se respetó la paridad durante la elección interna de la presidencia del Comité Municipal realizada en Puebla, anulando así el proceso por la falta de cumplimiento constitucional.

Leal Rodríguez destacó que “esta victoria no es mía, pertenece a todas las panistas que han luchado por abrir camino y acortar brechas de desigualdad para que una mujer dirija el Comité Municipal”, subrayando el rechazo a la exclusión de la militancia femenina y reconociendo la importancia del fallo para el avance democrático del partido. Recordó que meses atrás diversas militantes acudieron ante la dirigencia estatal del PAN para exigir el respeto a la alternancia de género en la capital del estado, demanda que no fue atendida hasta la intervención de las instancias jurisdiccionales.

Por su parte, Manuel Herrera Rojas, ganador de la asamblea panista celebrada el 7 de septiembre, lamentó que los magistrados “ignoraron la decisión y compromiso de la militancia”. En un comunicado de prensa, señaló que, junto a su planilla, defendió “hasta donde se pudo el triunfo que le dieron sus correligionarios”, y que acudieron a todas las instancias jurídicas para sostener el resultado, pero finalmente el tribunal resolvió anular la elección.

Herrera afirmó que, aunque acatará la resolución del TEPJF, no comparte el sentido del fallo pues considera que la militancia ejerció su voto de manera libre y clara: “Sostenemos la frente en alto, seguros de haber defendido la democracia interna y el respeto al voto”. Añadió que Acción Nacional en Puebla debe ver este episodio como una oportunidad para aprender y fortalecerse: “No es momento de rendirse; hoy debemos construir un camino de unidad, fortaleza y renovación”, finalizó.

El tribunal federal ordenó reponer el proceso electoral interno para garantizar el principio constitucional de paridad de género en el liderazgo municipal del partido. El hecho marca un precedente para la participación política de las mujeres en Puebla y refuerza la obligación de los partidos a respetar la alternancia en sus órganos de dirección, en sintonía con las reformas legales de igualdad sustantiva vigentes en México.