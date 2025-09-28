Domingo, septiembre 28, 2025
Falleció Jorge Morales Flores, quién obtuvo un Récord Guinnes por representar durante 50 años el papel de Jesucristo

Tuvo reconocimiento internacional por la labor que realizó

Falleció Jorge Morales Flores, quién obtuvo un Récord Guinnes por representar durante 50 años el papel de Jesucristo
Falleció Jorge Morales Flores, quién obtuvo un Récord Guinnes por representar durante 50 años el papel de Jesucristo
Patricia Méndez

A los 96 años de edad, por causas naturales, falleció este sábado Jorge Morales Flores, reconocido por dar vida durante 50 años ininterrumpidos al personaje de “Jesucristo” en la tradicional representación de la Pasión de Cristo en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Su trayectoria en este papel lo hizo acreedor a un Récord Guinness y a una mención especial por parte del Papa Juan Pablo II al cumplir cuatro décadas de interpretación, hecho que consolidó su figura como un referente de la cultura religiosa poblana.

El fallecimiento fue confirmado por familiares y vecinos de la localidad. Morales Flores, además de desempeñarse como médico y gozar de amplio reconocimiento por su vocación profesional, fundó y dirigió el Cuadro Artístico “San Pablo de Tarso”, legado que preserva el patrimonio cultural de la región.

La comunidad local y los integrantes del grupo artístico expresaron profunda admiración y pesar por la partida del fundador. Entre los mensajes de despedida se destacó: “Su partida deja un vacío enorme, pero también un ejemplo de vida que nos inspira a seguir trabajando con la misma pasión con la que él lo hizo. A su familia y seres queridos, toda mi solidaridad y cariño en este momento tan difícil. Descanse en paz”.

Otro mensaje del Cuadro Artístico agradece la dedicación y la sabiduría de Morales Flores: “Con un inmenso dolor en nuestros corazones, lamentamos la sensible pérdida del doctor Jorge Morales Flores, escritor, fundador y director de nuestro amado Cuadro Artístico San Pablo de Tarso. Con admiración, agradecemos eternamente su paciencia, su dedicación y la sabiduría que en su momento compartió con nosotros. Hasta la Eternidad Maestro”.

