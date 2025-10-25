Sábado, octubre 25, 2025
Fallece Manuel Lapuente, histórico técnico campeón con Puebla, Necaxa y América

Leopoldo Aguilar

Fallece a los 81 años de edad el legendario técnico del Puebla Manuel Lapuente Díaz. Campeón con el equipo de la Franja en la temporada 82-83 y en la 89-90, donde también fue campeón de Copa con el Puebla para concretar el título de Campeonísimo de aquella temporada.

Director técnico de la mejor generación del fútbol mexicano con la Selección Nacional de 1998, que participó en el Mundial de Francia. También fue campeón de liga con el Necaxa y con el América.

Información en desarrollo…

