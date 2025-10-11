Fallece recién nacida rescatada en hospital de La Ceiba

La Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar en Puebla confirmaron este sábado el fallecimiento de la recién nacida que fue rescatada en la comunidad de La Ceiba, municipio de Xicotepec, tras las inundaciones registradas en la región.

De acuerdo con el reporte médico, la bebé nació en condiciones de riesgo en el Hospital IMSS-Bienestar de Villa Ávila Camacho (La Ceiba), pero debido a la contingencia climática, fue trasladada con urgencia al Hospital Integral de Xicotepec el pasado viernes.

Desde su nacimiento presentó complicaciones respiratorias y bajo nivel de oxigenación, por lo que fue monitoreada de manera permanente y se mantuvo con apoyo de ventilación mecánica.

A pesar de los esfuerzos del personal médico y de las maniobras realizadas para estabilizarla, la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio que, pese a la aplicación de los protocolos de reanimación establecidos, no fue posible revertir, declarándose su fallecimiento.

En un comunicado, el Gobierno del Estado de Puebla expresó su solidaridad con la familia y reconoció el esfuerzo del personal médico que brindó atención inmediata y profesional durante la contingencia.

