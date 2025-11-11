Facundo Rosas daba protección a grupos del huachicol, revira Armenta a panistas que critican la estrategia de seguridad

Facundo Rosas era quien daba protección a bandas huachicoleras en Puebla, desde la Secretaría de Seguridad Pública, durante los gobiernos del PAN, acusó este lunes el gobernador Alejandro Armenta Mier, ante críticas de la oposición por falta de resultados en materia de seguridad.

“Encontraron al secretario de Seguridad Pública y al director de la Policía Judicial protegiendo a los huachicoleros; por eso que se preparen bien los diputados, porque cuando enviemos al vicealmirante Francisco Sánchez González a dar un informe, vamos a poner en evidencia la corrupción y el saqueo de los gobiernos del PAN”, sentenció.

En rueda de prensa, retó públicamente a los diputados de la bancada panista en el Congreso del estado que se preparen para el debate, luego de que solicitaran la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

Incluso, comentó “hasta yo iría a debatir al Congreso, ya fui diputado y senador, tenemos con qué, pero a cada uno (de los secretarios) le vamos a dar su espacio y, en su momento, va a ir el titular de Seguridad, porque ahora está muy ocupado limpiando la corrupción que nos heredaron los gobiernos del PAN y el PRI en Puebla”.

El mandatario aprovechó la rueda de prensa para recordar y exponer el historial de los gobiernos panistas, cuando el director y jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, respectivamente, fueron detenidos en flagrancia por proteger a bandas dedicadas al robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lanzó una dura crítica al Partido Acción Nacional (PAN), en respuesta a cuestionamientos que han hecho contra su administración, pese a que reprochó “no tienen calidad moral para hablar”.

En ese sentido, Armenta Mier reviró al diputado panista Rafael Micalco, que “para tener la boca grande, hay que tener la cola chica”.

El morenista señaló que en los gobiernos del PAN se enquistó el huachicol, se protegió al crimen organizado y se ubicó a Puebla como el epicentro nacional del robo de combustible.

“Yo diría que en el gobierno del PAN se enquistó el crimen organizado. Acuérdense de Genaro García Luna y aquí en Puebla del director de la Policía que era el custodio de los huachicoleros y los encontraron protegiéndolos”, reclamó.

Además, afirmó que las administraciones panistas dejaron la ciudad “destrozada” y “hecha una asquerosidad”, tras referir que los proyectos y obras que actualmente ejecuta su gobierno son para corregir el abandono y la corrupción de la oposición.

Por último, recordó la “tragedia” del Museo Internacional del Barroco, cuyo costo heredado por un gobierno panista fue de 14 mil millones de pesos y, al final, negoció para pagar únicamente 2 mil millones de pesos a la familia Hank Rhon; así como la deuda pública que dejaron por 60 mil millones de pesos, que fue adquirida a través de Asociaciones Público-Privadas (APP y PPS).

“Prepárense, porque para tener la boca grande hay que tener la cola chica. El PAN no tiene calidad moral para hablar ni de corrupción ni de honestidad, ni de nada que tiene que ver con buen gobierno”, sostuvo.

Concluyó que los gobiernos de la 4T están haciendo lo que los gobiernos del PAN “no pudieron” o “no quisieron” hacer, destacando que las administraciones de la derecha carecen de “calidad moral” para hablar de corrupción, honestidad o buen gobierno.