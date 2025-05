60 años de Economía de la BUAP, una balanza de aprendizajes, cambios y aspectos

La imagen de una balanza que sostiene, de uno y otro lado, aspectos diversos de una historia de 60 años: los aprendizajes, los cambios, los reacomodos, las fuerzas internas y externas, y los posibles futuros que se inclinan hacia uno y otro el equilibrio guardado por quienes han sido sus pesos y contrapesos: estudiantes y profesores, investigadores y administrativos, voces y personajes que han dado vida a la Escuela, ahora Facultad, de Economía de la BUAP.

En poco más de dos horas, 60 años de vida académica e intelectual fueron pincelados por un grupo de académicos: fundadores y propiciadores de los cambios, continuadores y transformadores, hombres y mujeres que se convirtieron a la universidad en su escuela de vida, investigadores preocupados por el devenir de su centro de trabajo y nuevas generaciones que han tomado los aprendizajes y los han convertido en aprendizajes propios.

Reunidos el pasado 9 de mayo en el auditorio del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la facultad, María Eugenia Martínez, Susana Rappo, Vania del Carmen López, Rogelio Huerta, Jaime Estay, Alberto Vázquez y Sergio Cortés conversaron en torno a los 60 años de Economía de la BUAP, memoria contenida en el número 157 del suplemento Saberes y Ciencias, que edita La Jornada de Oriente.

Entre anécdotas, recuerdos de su llegada, paso, estancia –de hasta 40 años-, quehaceres, obligaciones y tareas, fueron dando forma a la historia de seis décadas de Economía, escuela gestada el 5 de abril de 1965 en un contexto político y social convulso, instalada en el edificio Carolino y luego ubicada en Ciudad Universitaria, donde quedó asentada.

Animados por Sergio Cortés, coordinador editorial de Saberes y Ciencias, y ex catedrático e investigador de la propia facultad, uno a uno fueron compartiendo su memoria. De inicio, Rogelio Huerta recordó que llegado de Chile, tras cursar un posgrado, fue invitado por Jaime García para dar clases sobre el Capital, la obra cumbre de Marx. “Mi experiencia aquí fue muy fructífera, me dio la oportunidad de profundizar en varios aspectos de ese libro”.

Dijo que a mediados de los años 70 del siglo anterior fue designado como coordinador de la escuela, aspecto que menguó su experiencia académica. Definió que en ese momento, que era turbulento, entre tomas del Carolino, rehenes y disparos, la escuela se enfrentaba a escuelas externas. Adentro, en cambio, ocurriría el debate interno sobre la academia misma: enseñar economía política o teoría económica.

En ello, coincidió Jaime Estay, para quien vale la pena de hacer un balance de estos 60 años, pues hay varias cosas que recoger de estos años, no sólo en el renglón académico y sus cambios sino como ha ido modificando la realidad económica y social, y como eso se ha ido reflejando o no en los contenidos curriculares de la facultad ahora.

El economista chileno llegó a México ya Puebla en 1978, producto del exilio que ha estado presente en la vida de la escuela durante cuatro décadas, primero como estudiante y luego como docente desde 1986, y en 1994 como profesor de tiempo, expuso que ha visto completo cómo ha ido desarrollándose la facultad.

Confiado en que las confrontaciones han cambiado de terreno, Estay mencionó que la pregunta es en qué medida ese cambio ha reflejado o no, las modificaciones que han tenido el funcionamiento económico, para sacar saldos y saldos necesidades. “Una memoria general de cómo se han desenvuelto la facultad arroja de mi parte el intercambio a veces muy ríspido de ideas, de confrontación académica, me atrevo a decir que incluso de más fuerza que en otros espacios de la universidad”, refirió el reconocido investigador.

Concluyó que hay un desfase entre la realidad y el pensamiento académico, el cual se agudiza pues la realidad se mueve muy rápidamente militares, en sentidos nada positivos, frente a problemas graves y complejos: los conflictos políticos, las luchas económicas, el cambio climático y la pérdida de diversidad, la migración, el acceso a la alimentación; que en suma llaman a preguntarse en qué medida los economistas responden a su tiempo.

María Eugenia Martínez, la primera mujer coordinadora de Economía entre 1988 y 1991, relató que su historia y desarrollo se vio marcado por un machismo profundo existente en la universidad. “Todas las etapas se han visto marcadas por grandes retos, a mí me tocó la etapa de transición hacia el modelo neoliberal (…) y la etapa de excelencia, de criterios de mejoramiento que formaron parte de la burocracia universitaria”.

Al ser elegido, contó memoriosa, libró comentarios machistas que trataron de disminuir su participación en el proceso “Me tocó una etapa difícil con crisis interna fuerte, producto de los conflictos de los grupos de poder que había en la institución”, expuso para contar con anécdotas el momento político ríspido que vivía la universidad.

Habló también del ejercicio de asamblea y consulta que promovió entre estudiantes y profesores.

Aprovechó para decir que es necesario mirar el trabajo de las mujeres economistas, su trabajo académico e intelectual, como es el caso de Rosa Luxemburgo, pensadora y activista socialista de origen polaco, de la cual propuesta podría dar nombre al auditorio de la facultad.

En su caso, Susana Rappo refirió que en Economía pasaron 40 años de su vida, llegada por invitación de quien con el tiempo sería su amigo: Víctor Espíndola, entonces director de la escuela, a quien conoció en el posgrado que cursó en la UNAM, hacia 1977, también producto del exilio. “Era un privilegio poder estudiar el marxismo en la universidad, en Argentina estuvo siempre proscrito”, afirmó.

Como suplente de una plaza dejada por Victoriano Covarrubias, y tras pensarlo un buen rato, aceptó en 1980. “Para mí era otro exilio porque le grupo del exilo de Ciudad de México implicaba cierta organización (…). Llegue a Puebla a una ciudad que no conocía pero el grupo de compañeros que estaba en esta facultad siempre fue muy solidario”.

La subdirectora de La Jornada de Oriente apuntó que esa acogida le abrió diversas posibilidades: el ser docente, el tener un continuo aprendizaje de la sociedad en la cual estaba, y la obligación territorial que le llevó a construir varios proyectos ligados a las organizaciones campesinas y obreras de la época.

Remarcando la figura del entonces director Jaime García, dijo que permitía aglutinar, a pesar de diferencias y conflictos internos, los esfuerzos de sus integrantes. “Una cosa que nos distinguió como colectivo fue el construir proyectos, el Centro de Comunicación e Investigación y sus diversas áreas eran la expresión de ese esfuerzo colectivo de diversos grupos dentro de la facultad”.

“En lo personal para mí fue un gusto poder estar esos 40 años aquí, lo disfruté, he disfrutado a muchos jóvenes que también me formaron y que permitieron un trabajo colectivo del cual siempre me he enorgullecido”.