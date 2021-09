Al pedir facturas, IMACP dilata y dificulta el pago de los servicios, denuncian artistas

Artistas de la ciudad que han colaborado con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) denuncian que, pese a que su servicio ya fue prestado, hay dilación en el pago de sus actividades, hecho derivado en la mayoría de las veces por los “peculiares” métodos de facturación que pide el organismo a los creadores.

Este día, al presentar las actividades para conmemorar el 15 de Septiembre, el titular del IMACP, Gerardo Ismael Oviedo Aguilar señaló que los artistas urbanos que se presentarán en el corredor cultural recibirán “un pago justo”, mismo que se define por un tabulador propio de la institución, y que consiste en alrededor de mil 200 pesos.

La condición, expuso en la rueda de prensa presidida por la alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, es que como requisito para recibir ese “pago justo” tienen que estar inscritos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). “Se les va pagar a los artistas urbanos que cumplan con el requisito de estar inscritos en el SAT, que nos puedan emitir una factura y podamos tener un verificador”, dijo Oviedo Aguilar.

Ese “requisito”, señalan artistas afectados por medio de una denuncia enviada a esta reportera, se convierte en una “torpeza” si se tiene en cuenta que la mayoría de los artistas, y sobre todo los artistas urbanos cuyo trabajo es, como lo dice su nombre, en la calle y sin ingresos fijos, se den de alta ante el sistema tributario.

“Si bien, con la justa razón de mantener la transparencia en los gastos de eventos culturales, es requerida una factura emitida por parte del prestador de servicios, con todos los datos y montos del pago desglosados, es una torpeza el hecho de que el IMACP obligue a los artistas a darse de alta ante el SAT, o esté dado de alta en él, para que el pago ´proceda´. No existe ninguna ley o punto en el Código Civil y Mercantil que obligue a un prestador de servicios a estar en tal condición, pudiendo optar por buscar el apoyo de alguna empresa que pueda emitir dichas facturas a su nombre y en su representación”, escriben los denunciantes, quienes adjuntaron en la denuncia una misiva enviada al director del IMACP, con copias de sus respectivas identificaciones oficiales, entre ellos escritores y músicos.

Agregan que “es una realidad que las actividades artísticas, fuera de las condiciones institucionales, no requieren de emisión de ningún tipo de factura, nota de remisión o comprobante. Y es una realidad que el 80 por ciento de las actividades culturales en la ciudad se realizan fuera del auspicio de dichos institutos, de tal suerte que, la gran mayoría de los artistas no cuenta con una FIELD y un registro ante el SAT debido a que, pocas veces, o nunca, es requerida una factura en eventos culturales independientes.

“Además, las actividades que pueda realizar un artista a lo largo de, digamos un mes, en la ciudad, difícilmente serán recurrentes y ya ni hablar de las actividades a realizar dentro de algún evento institucional que llegan a ser nulas o muy escasas”, argumentan. Cuestionan al IMACP si es completamente necesario para un artista estar dado de alta en el SAT, si se toma en cuenta que los servicios son esporádicos.

Consideran que no es válido el argumento del IMACP de que no emitir facturas se puede prestar a “malas interpretaciones” o “fraudes”, pues el artista “ha cumplido con su participación y existe evidencia de ello (videos, carteles, notas periodísticas, los mismos eventos en sí) además de que se emiten facturas con montos correspondientes”. Por último, califican que el no realizar pagos con facturas a título personal es un protocolo excluyente y de discriminación. “Los artistas exigimos que nos sean válidas facturas emitidas por parte de la empresa que nos representa y que se busquen maneras de realizar los pagos correspondientes bajo la premisa de que el servicio ya fue prestado”, concluyen.