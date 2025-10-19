EZLN y CNI han recaudado 212 mil pesos para damnificados indígenas de Veracruz

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informaron que hasta este viernes 17 de octubre habían recaudado un total de 212 mil 899 pesos para apoyar a los pobladores de los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz damnificados por las lluvias de la semana pasada.

En un comunicado explicaron que la cantidad mencionada fue recibida “a través de depósitos y transferencias bancarias, de la cual 50 mil pesos fueron destinados a la compra directa de diésel y gasolina, y 119 mil 005.11 pesos fueron transferidos a la cuenta que los compañeros del CNI Totonacapan nos indicaron, quedando un remanente de 43 mil 893.91 pesos”.

Añadieron que esta última cantidad “será entregada inmediatamente a los compañeros del CNI Totonacapan en la forma que nos lo indiquen”.

Asimismo, agregaron: “En el marco de esta campaña se hizo una compra directa de diésel por un valor de 76 mil 350 pesos, lo que sumado a las cifras anteriores da un total recaudado de 289 mil 249.02 pesos”.

El 14 de octubre, el CNI y el EZLN hicieron un llamado “a la solidaridad urgente con los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz” afectados por las lluvias.

Este viernes difundieron un informe de la cantidad recaudada, en el que manifestaron que “todos estos donativos se recibieron no sólo de personas de nuestro país, sino de varios países del mundo, lo que nos habla de una solidaridad internacionalista y nacional, entre los de abajo y a la izquierda”.

Señalaron que “distintas cantidades, distintos esfuerzos individuales y colectivos que no alcanzan a reflejarse cabalmente en solo unos números y cantidades recibidas. Pero nosotros lo sabemos, hermanas y hermanos, nos tendieron la mano en estos duros momentos, de eso no hay duda”.

Nuevamente hicieron “el llamamiento a continuar la solidaridad en apoyo a los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz afectados, pudiendo hacer depósitos y transferencias bancarias en apoyo a estos pueblos y comunidades en la cuenta número 0113643034, CLABE 012540001136430347, código SWIFT BCMRMXMMPYM del Banco BBVA México, sucursal 1769, a nombre de Ciencia Social al Servicio de los Pueblos Originarios, e informándolos al correo [email protected]”.

