EXTRAVÍO MORENISTA

En la sesión ordinaria de ayer, 4 de julio, el diputado de Morena Fernando Sánchez Sasia propuso al Congreso de Puebla una reforma que criminalizaría la protesta social en el ámbito estatal, al imponer hasta cuatro años de prisión a los manifestantes que bloqueen vías públicas.

Al exponer su iniciativa ante el pleno, el legislador del partido gobernante señaló que “el medio para la solución de conflictos no debe ser el cierre de vialidades, sino el diálogo, la prudencia y el respeto a terceros”. La pregunta es quién escucha a los quejosos si no cierran las vialidades, porque generalmente los que llegan a esa decisión no han encontrado respuestas de las autoridades y las instituciones que atiendan el problema que los aqueja.

Por su parte, José Luis Leyva Machuca, líder del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP), calificó a Sánchez Sasia como carente de memoria histórica, ya que su curul forma parte de la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyo ascenso al poder se forjó gracias a muchas manifestaciones en las que el bloque de vialidades federales y estatales fueron una constante, y muchas de esas acciones las encabezó en su momento el propio presidente de la República. Calificó a la propuesta como una ley garrote peor que la “ley bala” que buscó imponer Rafael Moreno Valle.

Hay que recordar que en septiembre de 2018 la llamada “ley bala”, aprobada en 2014, fue abrogada en el Congreso local por iniciativa de los diputados del movimiento lopezobradorista, ya que era considerado como un instrumento diseñado para que tuviera un respaldo jurídico en el uso de armas de fuego, o de artefactos como las balas de goma, en contra de los movimientos populares que se opusieran a los proyectos empresariales o al despojo de tierras que se realizaron bajo la tutela del gobierno de Moreno Valle.

No hay duda de que el cierre de las vialidades implica afectaciones y molestias para la ciudadanía; sin embargo, es la única forma en que diversos grupos sociales son escuchados y atendidos para que sus demandas sean atendidas. La recurrencia de los cierres está en relación directa con la falta de atención a los problemas que aquejan a la población y si bien en el ámbito federal existe una penalización por el cierre de las vías federales, esto cuando se trata de movimientos sociales se ha utilizado en la mayoría de las veces para criminalizar las protestas y desactivar con ello a los movimientos.