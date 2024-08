Designación para Sedena y Marina, exclusiva de Sheinbaum: AMLO

Ciudad de México. La designación de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina es una facultad exclusiva de la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum, “no me corresponde a mí” hacer sugerencias en este proceso de selección, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, dijo que tanto en la Sedena como en la Marina hay buenos mandos, muy bien formados, “son una garantía tanto de almirantes como los generales de División, pero a ella le corresponde decidir”.

Al igual que ella, dijo que en su momento dejó al final los nombramientos de ambos secretarios, aunque comentó que le informó al entonces presidente Enrique Peña Nieto que iba a iniciar una auscultación entre los altos mandos de ambas dependencias.

“Lo tengo que decir, creo que es obvio. No me equivoqué, los dos secretarios de Defensa Nacional y la Marina han sido leales e incorruptibles. Me han ayudado mucho. Que ella haga su elección, además ya gobernó la ciudad. Tiene mucha experiencia, hay que esperarnos.

Hemos platicado, ella es de la opinión de esperar un tiempo en los dos casos. Está muy bien. Yo hice lo mismo,dejé al final los dos nombramientos. Defensa y Marina. Ya falta poco, ya hasta perdí la cuenta. “, agregó.