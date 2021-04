Extorsiones, asaltos y riesgo de contagio de Covid-19, laceran a transportistas

Constantes extorsiones por parte de policías municipales, asaltos en varios puntos del estado y riesgo de contagiarse de coronavirus, son parte de los problemas que enfrenta en Puebla el gremio de los transportistas.

Así lo expuso Felipe García Hernández, vicepresidente regional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), quien señaló que la situación actual ya no representa una rentabilidad económica para el sector.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el líder transportista comentó que, en los municipios, particularmente en San Martín Texmelucan y Huejotzingo, es en donde más extorsiones sufren los transportistas, pues los agentes municipales desconocen las leyes y se aprovechan de esa circunstancia.

- Anuncio -

“El primer lugar se lo lleva San Martín Texmelucan, sin temor a equivocarme, pero de ahí también se pelean Huejotzingo, ahí están las dos Cholulas –San Andrés y San Pedro–, ahí también está Cuautlancingo, Coronango, son muchos los lugares en donde sufrimos de extorsiones”, refirió.

Ejemplificó que, si en un viaje mediante el que un conductor tiene una ganancia de 8 mil pesos, pierde otros 5 mil en los pagos ilegales que les solicitan las policías municipales. “Hay demasiada corrupción en las autoridades”, acotó.

García Hernández refirió que bajo el argumento de la autonomía de los ayuntamientos, es difícil que las autoridades estatales los regulen y así se eviten las extorsiones.

Por otra parte, indicó que elementos de la Policía Estatal han fabricado delitos en contra de los transportistas para que paguen cuotas a fin de no ser arrestados, por lo cual este sector representa otro problema para ellos.

El dirigente explicó otro conflicto al que el gremio se enfrenta, la falta de señalamientos de fotomultas en algunas carreteras del interior del estado, lo que impide que conozcan los límites de velocidad y finalmente rebasan los límites y son infraccionados.

El crimen organizado daña familias

En cuanto a los asaltos en carreteras, García refirió que, si bien han disminuido los casos, estos siguen lacerando al sector, pues comentó que este tipo de delitos son cometidos por grupos del crimen organizado que no solo roban las unidades sino asesinan a los conductores.

“Por eso el sector –de los transportistas– ya no es tan redituable, pues el operador expone la vida, el crimen organizado daña a los operadores, están destruyendo familias, es muy difícil seguir en este negocio”, acotó.

Al ser interrogado sobre las zonas más riesgosas, comentó no existir alguna región en particular, sino es en prácticamente todas las carreteras del estado en donde ocurren los asaltos. Incluso refirió que operadores de otras entidades ya no quieren circular por Puebla.

Por otra parte, indicó que han detectado que autoridades municipales están involucradas con los asaltantes, los cuales han sido señalados y solo en algunos casos se ha castigado a los responsables. “El problema es grave”, acotó.

En cuanto a la pandemia, refirió que el riesgo de contagio de los operadores es constante, pues andan en carretera y tienen que bajar a comer o al sanitario, lo que implica un riesgo de contraer coronavirus.