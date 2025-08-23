Extorsionar también es desaparecer

En el Código Penal Federal (artículo 390) se define a la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión. Existe una disparidad en los Códigos Penales locales, ya que existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los códigos estatales reconocen menos de la cuarta parte, incluso se clasifica como “abuso de confianza” por lo que se requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. A pesar de que se ha registrado un incremento nacional de hasta el 50% en los últimos seis años.

Las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas y se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando. En 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima. De acuerdo a cifras de la Coparmex, la extorsión “alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025, incrementándose en un 83% en la última década”, lo cual representa un aumento del 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este el año con el nivel más alto desde que hay registro.

La reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, lo que permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales. Con la reforma judicial, y la impericia de los nuevos jueces del bienestar, amén de la mala conformación de las investigaciones por parte de las fiscalías, es esperable que este delito sea minimizado y continúe en alza.

Pergatuzoo

El caso de extorsión al refugio de animales Pergatuzoo ha implicado el temor de los animalistas encargados a perder la vida o sufrir un “levantón” a manos de Cartel Jalisco Nueva Generación. El albergue que protege a 2500 diferentes animales en abandono, situado en Villa Nicolás Romero, Estado de México, ha sido amenazado con ser incendiadas sus instalaciones. Bregar contra la carencia de donantes y alimentos, no bastó para, ahora, aguantar una extorsión del crimen organizado. Al realizar la denuncia la policía, en lugar de proteger al refugio, decomisó los bultos de croquetas y objetos personales de los rescatistas.

Las amenazas de extorsión iniciaron en marzo del 2024 por 50 pesos para poder estacionarse en las inmediaciones del albergue. La maña, coludida con la policía municipal, pasó de exigir 50 pesos a 25 mil pesos y después 50 mil pesos mensuales por el llamado “derecho de piso”. Un ataúd fue una de las señales más contundentes. A la fecha, los animalistas tienen poca protección a pesar de la gravedad de la situación.

Grupo Fugitivo

Un tipo de extorsión es la modalidad de coerción con los narcocorridos, obligando a los músicos a componer e interpretar canciones que exalten a los líderes de organizaciones criminales, a cambio de dinero o continuar con vida y protección.

Los integrantes del Grupo Fugitivo fueron desaparecidos de Reynosa, Tamaulipas, el pasado 25 de mayo, después de una presentación. Cinco integrantes fueron encontrados sin vida días después, calcinados. Los familiares niegan que los restos correspondan a los músicos.

Irma Hernández

La difusión internacional de un video una mujer arrodillada con una docena de encapuchados armados como fondo, es impactante. Obligada a leer un mensaje: “Compañeros taxistas, con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser o van a terminar como yo”. El cuerpo de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández, de 62 años, fue localizado el 24 de julio, ella había desaparecido el 18, en el municipio de El Álamo, Veracruz. La gobernadora Rocío Nahle, afirmó que la maestra falleció de un infarto (¡!).

Modus operandi

El inepto gobierno neoliberal actual, lo único que se le ha ocurrido para combatir el delito de extorsión es la grandiosa idea de implementar una línea telefónica para su combate (089), de aquí a que se reforman las constituciones y “se persigue la extorsión de oficio”.

Mientras tanto, el crimen organizado amplía su clientela y su modus operandi. La extorsión es la nueva modalidad que permite allegarse recursos a costa de cualquiera. Empresas, comercios grandes o pequeños, líneas de camiones, concesiones de taxistas, asociaciones civiles, migrantes, maestros, músicos, ambientalistas, etc. Todos. Nadie está a salvo. Nadie.

Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse

tendrá que pasar al ataque.

Bertold Brecht

Dos postales y una historia sobre vivienda

Oscar Ochoa Flores

En reciente visita a dos ciudades brasileñas, Belo Horizonte y Río de Janeiro, las desigualdades en las formas de habitar la ciudad y de vivirla se hicieron patentes.

Los condominios en la zona de Pampulha, Belo Horizonte, evidenciaron lo que ya es una constante en las ciudades con alto atractivo turístico: el acaparamiento de departamentos y casas por parte de las empresas dedicadas a las rentas por aplicación. Aproximadamente el 80% de los departamentos pertenecen a estas empresas. Sin embargo, el número de personas en condición de calle también es alto. Una de las calles céntricas en Belo Horizonte está llena de gente que sobrevive a la intemperie, y en Pampulha esta población se encuentra dispersa entre las calles residenciales que niega esta realidad. Los titís pigmeos, pequeños primates pasean entre el cableado de la ciudad como recordatorio de lo que la ciudad le robó a la naturaleza. En Río de Janeiro, la dinámica es similar, los condominios, departamentos y casas han sido acaparados por estas empresas, cuya presencia eleva los precios de las rentas, y con ello el costo de la vida. Los departamentos más cercanos a las playas de Ipanema y Copacabana son altamente cotizados. Cabe decir que al viajar al centro de la ciudad, las personas en condición de calle se diseminan por todas las calles aledañas, tirados sobre la acera, cubiertos de mantas y cobijas, porque en estos meses allá es invierno. Muchos incapaces de moverse, enfermos o simplemente con hambre yacen con la mirada perdida. La vida en la playa se llena de migrantes de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo para vender sus mercancías en modo de recuerdos para los turistas.

III. Mientras el autor de estas líneas estaba por tierras brasileiras, llegaron las noticias sobre las primeras marchas contra la gentrificación en la Ciudad de México, reportando algunos altercados con la policía. Lo que inmediatamente le llevó a recordar el movimiento de inquilinos en las primeras décadas del siglo XX. En la Huaca, Veracruz un grupo de trabajadoras sexuales inició una revuelta contra los caseros, incendiando muebles y colchones, además levantar barricadas en las calles para evidenciar los altos alquileres y las condiciones deplorables de la vivienda. En menos de un mes algunos miembros del Partido Comunista Mexicano y anarquistas dieron inicio al Sindicato Revolucionario de Inquilinos, expandiéndose por todo Veracruz, con una duración de 38 meses. Inmediatamente se sumaron varias ciudades más, como el Distrito Federal, donde la huelga se prolongó por 20 meses. Las manifestaciones en favor de este movimiento se extendieron por todo el país, y las simpatías se mantuvieron hasta mediados de siglo, sirviendo como base de los movimientos posteriores como el MUP y el FPFV.

Si de algo sirve la muy sintética revisión del movimiento de inquilinos es para reconocer en la experiencia del pueblo y en la memoria colectiva de las ciudades la capacidad para autoorganizarse en medio de la crisis, esa vieja compañera que nos vio nacer y nos ha acompañado toda la vida. Es momento de pasar a la organización para defender nuestra ciudad y nuestros pueblos, a los cuales creamos todos los días, y detener este despojo colorido llamado gentrificación, acto del capitalismo racista y de clase, el cual sucede en todas las latitudes y por todos los medios contra la población y los territorios

7 formas en que intentan borrar nuestras creencias ancestrales

Afrofeminas julio 2025

Las creencias ancestrales de nuestras comunidades han sido blanco constante de burla, desprecio y borrado. A través de la colonización, la religión impuesta y la ciencia hegemónica, se han destruido saberes que nos conectan con nuestra historia y nuestra espiritualidad. Estas son siete formas en que ese proceso se produjo y se produce, a menudo de forma sutil pero profundamente violenta.

Educación colonial como única vía de conocimiento

Las escuelas enseñan historia, ciencia y cultura desde una visión blanca y eurocentrada, invisibilizando los aportes, saberes y cosmovisiones de los pueblos afro e indígenas. Lo ancestral, cuando aparece, se presenta como algo exótico o marginal.

Cristianización forzada e imposición religiosa

El proceso de colonización no solo fue político y económico, sino también espiritual. Nuestras religiones y creencias fueron demonizadas, perseguidas o absorbidas a la fuerza por el cristianismo, generando una ruptura profunda con nuestros dioses, nuestras prácticas y nuestra relación con el mundo invisible.

Apropiación sin reconocimiento

Elementos sagrados como el uso del incienso, el cacao ceremonial, los trenzados, los rituales de purificación o las danzas espirituales son tomados por industrias de moda, bienestar o turismo espiritual, vaciándolos de contenido y desconectándolos de sus comunidades de origen.

Ridiculización en los medios de comunicación

Desde películas hasta noticiarios, se nos presenta como brujas risibles, chamanes farsantes o fanáticos peligrosos. El humor, la sátira y la desinformación refuerzan el desprecio hacia nuestras creencias y normalizan su burla ante el público general.

Regulación estatal que criminaliza lo ancestral

Las leyes de muchos países prohíben rituales, ceremonias o el uso de plantas sagradas, imponiendo marcos legales coloniales que desconocen la espiritualidad afro o indígena como parte legítima de la vida comunitaria.

Secuestro de nuestros elementos sagrados en museos

Muchas piezas rituales, objetos de culto y símbolos sagrados fueron robados durante la colonización y hoy permanecen encerrados en vitrinas de museos europeos y estadounidenses, presentados como “arte exótico” o “curiosidades antropológicas”. Además de despojarles de su función espiritual, se impide su devolución a las comunidades de origen, negando su carácter vivo y su significado cultural profundo.

Disfrazarse de nuestra espiritualidad en fiestas y carnavales

Nuestra espiritualidad ha sido convertida en “tema” para disfraces, espectáculos o carrozas en contextos festivos como carnavales, galas o fiestas temáticas. Personas sin ningún vínculo con nuestras tradiciones se visten de santeras, babalawos o deidades orishas, usando collares, batas blancas, turbantes y atributos sagrados como si fueran simples accesorios exóticos.

Proteger y reivindicar nuestras creencias ancestrales es resistencia. Frente a siglos de negación, recuperarlas es una forma de sanar, de reconstruir comunidad y de afirmar que nuestros saberes importan, que nuestras raíces viven.

Los que regresaron

Mis compas regresaron derrotados

con la espalda partida de cansancio,

de promesas tragaron el engaño

y en su tierra los miran despojados.

Los sueños en inglés fueron quebrados,

el jornal se perdió entre la estación,

no hay abrazo que calme la razón

cuando el alma no encuentra su consuelo.

Ni de aquí ni de allá, carga su duelo,

como sombra entre el polvo y el rencor.

Naturaleza del host

No hay rencor, si ya el rostro se sabía

del patrón que te nombra “ilegal”,

y te exprime en su campo industrial,

aunque digas “buenos días” cada día.

Pero cae, como plomo, la porfía,

cuando vuelves sin nombre ni nación.

Se te borra hasta el modo del sazón,

y en tu tierra te vuelves extranjero.

Duele más que el desprecio del vaquero:

la mirada de un hermano sin perdón.

Los desaparecidos

Muchos nunca volvieron del camino

se perdieron tras rejas o desiertos,

y sus nombres, con juicios tan inciertos,

fueron manchas pa’l orden “legítimo”.

Como bandidos sin ley ni destino,

los borraron del mapa y del papel.

Ni un adiós, ni un rosario, ni un cartel,

solo el eco de un “sí voy, ya regreso”.

Pero el campo y la casa siguen presos

de su voz que en el aire quedó fiel.

Enrique Ochoa Flores. Oregon EEUU.

