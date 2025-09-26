Viernes, septiembre 26, 2025
Aparición de cadáveres en el Centro Histórico impacta el dinamismo comercial: Canaco

La cámara pide reforzar la vigilancia en el primer cuadro

Aparición de cadáveres en el Centro Histórico impacta el dinamismo comercial: Canaco
Comerciantes y empresarios implementan medidas de denuncia y prevención en el centro histórico de Puebla.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La aparición de cadáveres en el Centro Histórico de Puebla impacta negativamente en “el dinamismo comercial y la imagen del principal corredor económico” de la ciudad. Ante estos hechos, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) expuso la urgencia de reforzar el trabajo coordinado entre autoridades y empresarios para **contener la violencia** y evitar que la percepción ciudadana afecte la inversión y la actividad de negocios.

Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de Canaco, reconoció que la violencia genera un impacto nocivo en la percepción social y en el desarrollo económico de la capital. “Cualquier tipo de violencia resulta lamentable, y basta que suceda para alterar la confianza y el entorno comercial”, expresó. Si bien no se han registrado disminuciones comprobadas en ventas, “la preocupación crece entre comerciantes”.

Por ello, el organismo empresarial exhorta a la sociedad a participar en programas preventivos, como la vinculación de cámaras de seguridad privadas con el C5, para ampliar la cobertura tecnológica y fortalecer la vigilancia.

La Canaco subraya la necesidad de consolidar entornos seguros desde los hogares, manteniendo a la ciudadanía informada para prevenir delitos. “El objetivo es que Puebla conserve su posición como destino para la inversión y la generación de empleos”, dijo Cisneros Madrid

