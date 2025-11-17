Lunes, noviembre 17, 2025
Extorsión agrícola crece 45% en Puebla; afecta más a productores de la Mixteca: UNTA

El fenómeno delictivo se presenta en Huehuetlán El Chico, Jolalpan y Chiautla

Patricia Gutiérrez Rodríguez

El número de casos de extorsión contra productores agrícolas en Puebla tuvo un incremento de 45 por ciento en el último año, según reportes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). 

Arturo Fragoso Pineda, dirigente estatal de la organización, indicó a La Jornada de Oriente que la cifra pasó de 22 casos en 2024 a 32 en 2025, fenómeno que afecta principalmente a comunidades de la Mixteca como Ayoxuxtla, perteneciente al municipio de Huehuetlán El Chico; Jolalpan, y San Juan Pilcaya, junta auxiliar de Chiautla de Tapia

Fragoso señaló que la violencia y la presencia de nuevos grupos criminales se han fortalecido en la región, mientras las autoridades estatales y federales no han implementado acciones eficaces para contener la extorsión.

A pesar de reuniones entre representantes agrarios y funcionarios del gobierno, la respuesta oficial ha sido insuficiente: “Vemos que hay mesas de trabajo por parte del Gabinete de Seguridad, pero no se ve acción”. 

La forma más recurrente de afectación es el pago mensual de cuotas que fluctúan entre 3 mil y 10 mil pesos, dependiendo del tamaño de las parcelas, el tipo de cultivo y la capacidad económica del agricultor extorsionado. 

El líder de la UNTA precisó que hasta ahora no se han registrado agresiones ni asesinatos contra agremiados en Puebla, pero la situación genera incertidumbre y presión económica para los productores.

El problema se agrava por el surgimiento de imitadores que, haciéndose pasar por integrantes de grupos organizados, replican el esquema de extorsión agrícola y dificultan la identificación de responsables, añadió. 

La extorsión en el campo poblano golpea principalmente a quienes cultivan maíz, hortalizas y frutales. Los pagos mensuales repercuten directamente en la producción y el sustento familiar, mientras la respuesta gubernamental se limita a reuniones y mesas de seguridad sin resultados palpables, expuso.

Ante el aumento del cobro ilegal y la amenaza a los productores agrícolas, la UNTA exige que no se repita en Puebla la violencia registrada en otros estados como Michoacán, y que existan garantías para el trabajo rural

En julio de este año José Jacobo Femat, líder de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) e integrante de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS), advirtió que en Puebla se han reportado “casos preocupantes de extorsión” y cobro de piso a productores por parte de grupos criminales.  

Sostuvo que el fenómeno “va en ascenso y representa una amenaza real para la economía rural poblana”, por lo que urgió respuestas efectivas de las autoridades estatales y federales. 

Femat demandó que no se minimicen los reportes que han hecho los agricultores de distintas comunidades de la entidad y puntualizó: “En Puebla la extorsión es una realidad, no una especulación; las denuncias existen y requieren atención inmediata”.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla ha negado que existan reportes formales sobre el cobro de piso en zonas agrícolas del estado. 

Ana Laura Altamirano Pérez, responsable de la dependencia, indicó también en julio de este año que no se tiene registro de denuncias en la entidad y que los programas de apoyo continúan operando de manera regular, sin que haya cambios derivados de presiones criminales. 

Sin embargo, las voces de los productores contrastan con la postura institucional y advierten que los pagos ilícitos persisten y crecen en varias comunidades agrícolas del estado.

Leer más: Delincuencia cobra a productores agrícolas hasta 10% de cosecha en Puebla: Cocyp

