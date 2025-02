Exsecretario de Economía con Vicente Fox: Sheinbaum actúa con inteligencia frente a los aranceles de Trump

El exsecretario de Economía y Relaciones Exteriores con Vicente Fox, Luis Ernesto Derbez Bautista, actual rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actuó con inteligencia al no “engancharse” ante las advertencias hechas por Donald Trump en los temas arancelario y migratorio.

El académico, empresario y exfuncionario federal acusó que el uso de esposas para trasladar a los connacionales deportados es violatorio de los derechos humanos por lo que opinó que la política migratoria del país vecino es errónea.

Derbez abordó ambos temas durante una conferencia de prensa que ofreció este martes para hablar sobre la recuperación de la UDLAP tras la pandemia y el conflicto con el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, pues actualmente cuenta con 8 mil 470 alumnos y 716 docentes.

El rector calificó como adecuada la postura que Sheinbaum ha tenido respecto a Trump pues ha actuado sin apasionamientos y sin caer en provocaciones.

“Yo pienso que la presidenta ha sido muy inteligente, realmente lo que ha hecho hasta el momento es no engancharse, el tema de cómo responder es no enganchándose”, comentó.

En ese sentido, dijo que el gobierno norteamericano no ha sido claro en su política arancelaria, lo que ha generado incertidumbre en México y en otros países y, en consecuencia, poca claridad para poder diseñar una réplica que le convenga al país.

Por ejemplo, explicó que, si México respondiera con una política de cobros de aranceles a los productos estadounidenses, esta tendría que ser sumamente estudiada pues de alguna u otra manera las exportaciones se verían afectadas.

“Necesitamos conocer más cuáles son los detalles de los planes –del gobierno de Estados Unidos– porque si no hay incertidumbre porque no sabemos qué medidas son las que se van a plantear. Si hacemos arancel por arancel no estamos respondiendo a lo que se tendría que plantearse, tendría que ser muy bien determinado por donde y ver quiénes son afectados en temas de exportación”, abundó.

El exsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox dijo que es probable que, si la administración estadounidense insiste en modificar las políticas arancelarias, podría violar tratados internacionales, lo que tendría que dirimirse en tribunales.

En cuanto al trato a los migrantes, reiteró que es violatorio de sus derechos humanos pues únicamente debe esposarse a criminales.

“No debería ocurrir, y es algo que el gobierno de Estados Unidos está cometiendo un error, es una violación a los derechos humanos de las personas que no son delincuentes, si fuera caso de delincuentes comprobados es otra historia”, dijo.