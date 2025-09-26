Exprotagonistas del movimiento estudiantil compartirán experiencias de lucha

A 57 años de la trágica matanza del 2 de octubre de 1968, voces protagonistas del suceso buscarán reivindicar también el aspecto juvenil, antiautoritario, festivo de los 300 mil estudiantes, sus familias, maestros, trabajadores y sociedad civil volcadas a la calle, al espacio público, en contra de un régimen y una hegemonía basada en la simulación, lo antidemocrático y lo autoritario.

Lo anterior, como parte de la conferencia 2 de octubre: Experiencia y legado que se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre a las 17 horas reuniendo, de manera virtual, a Félix Hernández Gamundi, entonces líder estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Eugenia Espinosa, representante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Consejo Nacional de Huelga (CNH), el periodista Humberto Musacchio y Marcia Gutiérrez, la representante de la Escuela de Odontología de la UNAM ante CNH.

Dicho encuentro es organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para recordar que el movimiento de 1968 fue relevante pues mostró las contradicciones de la sociedad mexicana.

Félix Hernández Gamundi estaba en el tercer año de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas en el Politécnico, cuando se vio envuelto en los acontecimientos estudiantiles de 1968. Había estudiado en la Vocacional dos, que entonces estaba en la Ciudadela.

Actualmente jubilada, María Eugenia Espinosa Carbajal, fue delegada al Consejo Nacional de Huelga (CNH) por la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM y fundadora de la Preparatoria Popular 1968, como integrante del Grupo Miguel Hernández de dicha facultad.

La profesora en la UAM desde 1975, Elena Marcia Gutiérrez Cárdenas, participó en el movimiento estudiantil del 68 y fue representante de Odontología en el Consejo Nacional de Huelga. Fue una de las 30 mujeres de más de 200 representantes de las escuelas, facultades del Politécnico y de la UNAM.

El periodista, investigador, historiador, columnista y escritor Humberto Musacchio es sobreviviente de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. “Se propuso escribir para evitar que nos pasara lo mismo que a la generación del 29, la que dejó perder su gesta en el olvido. Nosotros no podíamos darnos ese lujo”.

El encuentro entre estos cuatro exprotagonistas del movimiento estudiantil podrá seguirse en directo por Facebook (/inehrm.fanpage) y You Tube (/Canal INEHRM), el viernes 26 de septiembre a las 17 horas.