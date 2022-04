Expresa Fernando Sánchez preocupación por inseguridad en Tehuacán

Tehuacán. La inseguridad en este municipio se elevó en semanas recientes, advirtió el diputado local morenista Fernando Sánchez Sasia, quien manifestó que no es justo que se roben hasta tres vehículos diarios, ni que sigan los robos en el transporte público, por lo cual solicitó que las acciones de seguridad pública sean permanentes y no únicamente por la temporada vacacional.

El legislador manifestó que es bueno ver la presencia, durante la semana pasada, de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, en la ciudad, lo cual pidió que sea una vigilancia que se mantenga en el municipio, así como que se extienda a colonias y junta auxiliares.

Sánchez Sasia, expresó que expuso ante el presidente municipal, Pedro Tepole Hernández, la preocupación de los tehuacanenses por esa situación de inseguridad, un sentir que, sostuvo, es el del ciudadano de a pie, el que camina las calles y el que viaja en el transporte público.

- Anuncio -

Asimismo, enfatizó, es indispensable que se dé a conocer a la ciudadanía quienes son los elementos que les cuidan, pues destacó que es importante ese aspecto, sobre todo cuando se trata de policías de barrio.

Dentro de las sugerencias que hizo al alcalde, mencionó, está la de adquirir no solo más patrullas, que son necesarias, sino también la de grúas para el área de Tránsito Municipal, pues recordó que hay una serie de quejas, sobre todo del transporte público, por los cobros excesivos de las empresas que dan ese servicio.

Reiteró la necesidad de los operativos, mismos que solicitó se extiendan en horario nocturno, esto al considerar que los delincuentes aprovechan la oscuridad para cometer sus ilícitos.

Al mismo tiempo, llamó a la ciudadanía a no caminar en zonas donde se pueda correr peligro, así como hacer conciencia de la cultura de la denuncia, lo cual es necesario para poder frenar a la delincuencia, toda vez que si no se interponen demandas no es posible procesar a los delincuentes.

En ese sentido, insistió que la población tiene la posibilidad de contribuir de ese modo con las autoridades, por lo que exhortó a recurrir a las instancias como es el caso de los ministerios públicos.