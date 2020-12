El desmontar la exposición Desplazamientos de Arturo Elizondo sería irresponsable: Oviedo

El desmontar la exposición Desplazamientos Techcahuaca del artista Arturo Elizondo sería una “irresponsabilidad” pues la tarea del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) “es impulsar siempre al talento local”, señaló su director Gerardo Ismael Oviedo Aguilar, al informar que ésta permanecerá en exhibición hasta el 13 de enero.

Sobre las acusaciones del artista en el sentido de que esta muestra montada en la Galería del arte del Palacio municipal sería “desalojada” y de cierta forma olvidada por el IMACP, el funcionario municipal dijo desconocer “la situación del maestro”.

“El maestro no sé qué situación… Me imagino que pudo haber sido una especie de… cualquier otra naturaleza, no lo sé. Habría que preguntarle a él”, dijo sobre los señalamientos de Elizondo, miembro del Sistema Nacional de Creadores, quien calificó al IMACP y a su titular Gerardo Oviedo, de “no promoverla y de que se fuera al traste”.

Durante una breve entrevista, dijo que Desplazamientos Techcahuaca estuvo expuesta durante nueve meses, y que el estar cerrada -durante ocho meses- fue producto de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

“No fue una situación que nosotros hayamos previsto ni nadie haya querido, nadie. La situación de la epidemia vino de improviso y tenías que cumplir un calendario”, expuso Oviedo Aguilar.

Reiteró que sería una irresponsabilidad el desmontarla porque no se tendría que poner en una situación como esta. “Está en las fechas en que se convinieron, no hay ningún problema”, repitió.

Días atrás, el artista Arturo Elizondo denunció que las más 170 piezas que conforman su exposición Desplazamientos Techcahuaca serían “desalojadas” de la Galería de arte del Palacio municipal, sin que se cumplieran los objetivos de la muestra consistentes en generar una propuesta colectiva y dinámicas artísticas que reviertan la idea académica del arte contemporáneo.

Relató que supo que el cierre de la exhibición será el próximo domingo 13 de diciembre, sin que esta noticia le fuera dada de manera formal

De paso, Elizondo exigió a las autoridades del IMACP que la exposición ocupe la Galería de arte del Palacio municipal durante diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, para que se cumplan en al menos 10 por ciento las expectativas y el trabajo colectivo con los asistentes, mismo que si bien no puede ser presencial por la dinámica de contagios del Covid-19, estas se trasladen al ámbito virtual.