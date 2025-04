Explotación laboral detrás de la boyante industria de espectáculos

Al menos 10 horas de arduo trabajo, sin prestaciones ni remuneración digna, e inseguridad jurídica en términos de derechos laborales, son condiciones en las que trabajan cientos de personas que venden cerveza, revisan boletos o se encargan de la seguridad y asistencia en eventos masivos como festivales, conciertos y justas deportivas. Los estadios Azteca y GNP (antes Foro Sol), el Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez son algunos de los recintos que alojan espectáculos de primer nivel, pero donde el trabajo precario persiste para jóvenes y adultos que laboran a destajo, es decir, por evento o sólo algunos días, con una paga de poco más de 300 pesos por jornada.

Para algunos trabajadores, emplearse en estos espacios representa una oportunidad flexible para laborar, ya sea para jóvenes que estudian o madres que cuidan a sus hijos y necesitan ingresos los fines de semana, y para otras personas significa la ausencia de una pensión.

La ilusión de ver gratis a sus artistas favoritos

Ocesa es la principal promotora de espectáculos en México que auspicia eventos como Vive Latino, Flow Fest y Corona Capital; por ejemplo, cada año organiza 23 festivales; esta empresa, a su vez subcontrata los servicios de otras para apoyar actividades como atención al cliente, controlar los accesos y seguridad en el recinto. Se les puede identificar porque visten de negro o portan chalecos fluorescentes. En los jóvenes, el gancho para emplearse en este tipo de trabajos se reduce a la ilusión de ver a sus grupos o cantantes favoritos, con cierta gratuidad, pero después esta expectativa asociada a la diversión se desmorona.

Brenda, nombre ficticio para proteger su identidad, es estudiante de nivel medio superior y comenta que decidió trabajar en una de estas compañías, Local Crew, porque vio en ello una oportunidad para compaginar sus estudios con el trabajo y disfrutar de algún concierto.

Su proceso de contratación, cuenta, consistió en tres etapas: presentación de documentación; tomar un curso de inducción de tres horas, en el que te toman fotografía y explican a grandes rasgos tu contrato, las causas de baja y te asignan una fecha para tu evento prueba; este último es la fase en la que finalmente decides si te quedas o no; en caso positivo, al concluir el espectáculo te dan de alta en el sistema y tu gafete.

Sobre el contrato, menciona que no posee una copia, pero puedes pedirla después por Whatsapp a recursos humanos, aunque se retrasa hasta dos semanas con el argumento de que tiene que firmarlo la empresa.

No sabes quién está del otro lado de la línea

Dos números telefónicos con cuentas de Whatsapp empresariales identificadas como RH Operaciones y Atracción Talento Eventos Masivos son las principales formas de comunicación con la empresa. No sabes quién está del otro lado de la línea, externa la joven. También cuenta con una pequeña oficina en la puerta 1 del Palacio de los Deportes, para realizar algún trámite o tomar los cursos.

La precariedad del trabajo en eventos masivos se manifiesta también por el ritmo frenético y las horas que pasan de pie, en turnos que van de ocho a 15 horas en una sola jornada; quienes venden bebidas cargan además bandejas con decenas de vasos entre la multitud.

La joven expone que son de ocho a 10 horas de trabajo, no tenemos hora de comida, porque sólo se les permite alimentarse a quienes cubren doble jornada con más de 15 horas. Cuando estuve de acomodadora, ni siquiera me dejaron sentarme, estuve 10 horas totalmente parada. Lo mismo sucede cuando estás en resguardo de vallas, seguido pasan los supervisores para ver si estás en tu lugar, no puedes ir ni al baño sin autorización, externa.

Por su trabajo, dice, únicamente recibe su salario. Te ofrecen servicio médico como si fuera Seguro Social y te dicen que éste se activa el día y por las horas que tienes un evento asignado, detalla. Sin embargo, la ley en la materia obliga a los patrones a inscribir a sus trabajadores en el régimen obligatorio desde el momento en que se establece la relación laboral, sin importar su duración.

Brenda se enteró de esta oferta de trabajo a través de redes sociales, el principal mecanismo que utiliza la empresa. También tiene la página web eventossistema, pero ésta sólo incluye un enlace para quienes están dados de alta y puedan elegir el evento para laborar, y otra liga para quienes están interesados en unirse al equipo. No hay más información.

Miguel, otro empleado que accedió a compartir su experiencia con La Jornada, expone que regularmente los horarios de salida son después de la una o 2 de la mañana, y para quienes no tienen la posibilidad de transportarse a su casa, la empresa habilita un palco a fin de que puedan dormir en el piso con cobijas o saco de dormir. Muchos compañeros prefieren el GNP, porque ahí hay muros y te protegen del frío, pero en el Palacio de los Deportes es como un palco abierto y ahí pasa mucho el viento, relata.

Agrega que el sueldo es insuficiente, porque si quisiera trasladarse a su casa por la madrugada, el transporte por aplicación llega a cobrar más de los 300 pesos que ganó por ese día de trabajo.

Un supervisor que labora en esta empresa, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, comenta que el reclutamiento se habilita cada que se aproxima un evento masivo, o bien, a mediados de cada año; de hecho, apunta, a partir de julio próximo se abrirá un nuevo periodo de contrataciones.

En enero pasado se realizó un proceso de reclutamiento, pero usuarios en Facebook acusan que no hay claridad sobre cómo los dan de baja temporalmente en el sistema y los dejan sin posibilidad de trabajar o desempleados sin razón. La demanda es básica: más que abrir nuevas contrataciones, reactiven a todos los olvidados.

Mediante la bolsa de trabajo Indeed, Local Crew también ofrece vacantes. En dicha página, si bien usuarios comentan que es buena opción para un primer empleo y sobra tiempo para cuidar a mis hijos, otros reclaman que los horarios establecidos son engañosos y pueden trabajar más horas sin pago extra. Otro usuario comentó que no es una fuente de ingresos segura.

Emplean a más de 7 millones de personas

Gabriel Badillo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señala que los eventos masivos pueden demandar una amplia variedad de trabajos, directos e indirectos, y estima que en ello se emplean 7.9 millones de personas; entre otros, fotógrafos, personal de seguridad, taquilleros, elementos de apoyo y de limpieza, así como vendedores de alimentos y bebidas, según una clasificación que realizó con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Sin embargo, advierte que debido a que la ENOE se levanta en los hogares y no en los centros de trabajo, existe la dificultad de precisar el lugar donde se desempeñan todas estas actividades, así como regular este tipo de relaciones laborales, porque normalmente estas personas son contratadas de manera eventual.

Un estudio de YouthBuild, asociación que busca la inserción de jóvenes en empleos dignos, revela que 7.6 millones de ellos trabajan en condiciones precarias, sin seguridad social y sin ingresos suficientes, y la mitad de ellos tienen jornadas excesivas, incluso superiores a 48 horas semanales.

La precarización no debe maquillarse con esta supuesta flexibilidad, porque ésta le quita responsabilidades a la parte empleadora, señala Luis Carlos Sánchez, coordinador de Conocimiento de la organización.

Enfatiza que aunque los organizadores de eventos masivos subcontratan a otra empresa para solventar una actividad específica, deben hacerse responsables de corroborar que esos terceros cumplan con condiciones dignas de empleo, las mínimas establecidas en la ley, porque, lamentó, sólo cuando ocurren tragedias como la de hace unas semanas en el Parque Bicentenario, es cuando empezamos a visibilizar la precariedad en este tipo de empleos.

