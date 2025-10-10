Viernes, octubre 10, 2025
Explota ducto de Pemex en Xicotepec en medio de tormenta tropical Jerry

Autoridades reportaron que no hay víctimas por el incendio en el tubo

Explota ducto de Pemex en Xicotepec en medio de tormenta tropical Jerry
Isaí Pérez Guarneros

En medio de las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Jerry en la Sierra Norte, la madrugada de este viernes se registró una explosión y posterior incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho, en el municipio de Xicotepec. Hasta el momento no se reportan víctimas.

Te puede interesar: Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión ocurrió detrás del hospital “La Ceiba”, el cual ya había sido evacuado debido a las inundaciones que afectaron su interior y al colapso del suministro eléctrico, lo que dejó sin soporte vital a pacientes, entre ellos recién nacidos.

Horas antes se había reportado un derrame de hidrocarburo sobre el río San Marcos a causa de daños en las válvulas del ducto. Estos hechos se suman al desbordamiento del afluente que provocó inundaciones de más de dos metros de altura, tras más de 50 horas de lluvias continuas.

Algunos habitantes que no pudieron evacuar tuvieron que refugiarse en las azoteas de sus viviendas.

Autoridades estatales informaron que la comunidad de Villa Ávila Camacho, conocida como “La Ceiba”, es la más afectada por la contingencia en el municipio de Xicotepec.

También puedes leer: Se traslada Gobernador Armenta a Huauchinango para atender emergencia por “Jerry”

Por su parte, el ayuntamiento emitió un comunicado en el que informó que cuerpos de emergencia, entre ellos Bomberos y Protección Civil, trabajan en la zona para controlar el incendio.

Además, se aseguró que las válvulas ya fueron cerradas para evitar el paso de más hidrocarburo por el ducto.

Te recomendamos: Puebla: lluvias obligan evacuaciones en Nauzontla y Tlatlauquitepec por riesgo de deslaves

Finalmente, autoridades municipales y estatales exhortaron a la población a mantenerse alejada del área del siniestro y conservar la calma para evitar situaciones de pánico.

