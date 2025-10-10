Explota ducto de Pemex en Xicotepec en medio de tormenta tropical Jerry

En medio de las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Jerry en la Sierra Norte, la madrugada de este viernes se registró una explosión y posterior incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho, en el municipio de Xicotepec. Hasta el momento no se reportan víctimas.

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión ocurrió detrás del hospital “La Ceiba”, el cual ya había sido evacuado debido a las inundaciones que afectaron su interior y al colapso del suministro eléctrico, lo que dejó sin soporte vital a pacientes, entre ellos recién nacidos.

Horas antes se había reportado un derrame de hidrocarburo sobre el río San Marcos a causa de daños en las válvulas del ducto. Estos hechos se suman al desbordamiento del afluente que provocó inundaciones de más de dos metros de altura, tras más de 50 horas de lluvias continuas.

Algunos habitantes que no pudieron evacuar tuvieron que refugiarse en las azoteas de sus viviendas.

Autoridades estatales informaron que la comunidad de Villa Ávila Camacho, conocida como “La Ceiba”, es la más afectada por la contingencia en el municipio de Xicotepec.

Por su parte, el ayuntamiento emitió un comunicado en el que informó que cuerpos de emergencia, entre ellos Bomberos y Protección Civil, trabajan en la zona para controlar el incendio.

Además, se aseguró que las válvulas ya fueron cerradas para evitar el paso de más hidrocarburo por el ducto.

Finalmente, autoridades municipales y estatales exhortaron a la población a mantenerse alejada del área del siniestro y conservar la calma para evitar situaciones de pánico.