Estalla polvorín y destruye vivienda en el centro de Ajalpan; no se reportan personas heridas

Alrededor de las 2:30 de la madrugada de este lunes, un polvorín estalló en el barrio de Fátima, en el municipio de Ajalpan. El estruendo provocó la destrucción total de la vivienda donde se almacenaban pólvora y fuegos artificiales.

Autoridades municipales y personal de Protección Civil confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, la explosión generó una fuerte onda expansiva que alarmó a los vecinos del inmueble, ubicado en una de las zonas céntricas de la cabecera municipal.

De manera extraoficial, se informó que el polvorín operaba de forma clandestina, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investigará si el sitio contaba con los permisos necesarios para la fabricación y almacenamiento de pirotecnia.

Aunque todavía no se ha determinado el valor total de los daños, se estima que ascienden a decenas de miles de pesos debido a la destrucción de la estructura de la vivienda.

Al cierre de esta edición, la zona permanecía acordonada mientras continuaban las labores de evaluación de daños y verificación de permisos, con el fin de deslindar responsabilidades.

En este contexto, algunos vecinos denunciaron que uno de los camiones del cuerpo de Bomberos presenta una falla en la bomba de agua, la cual, aseguran, no ha sido reparada desde hace más de un año, pese a haberse reportado en diversas emergencias.

Explota barril de carbón en Hueyotlipan

Durante la mañana de este lunes también se reportó una explosión en un predio ubicado en la comunidad de San Miguel Zacaola, perteneciente al municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, lo que generó alarma entre habitantes de localidades cercanas, ya que el estruendo fue perceptible a varios kilómetros a la redonda.

En un primer momento, trascendió que podría tratarse de otro estallido relacionado con un polvorín; sin embargo, Protección Civil confirmó que la detonación se originó por la explosión de un barril utilizado para la molienda de carbón.

Autoridades estatales y municipales corroboraron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales. Además, informaron que no se registraron daños estructurales, ya que el barril se encontraba al aire libre, lo que habría contribuido a que el sonido se propagara con fuerza en varios kilómetros a la redonda.