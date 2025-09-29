Explosión de pirotecnia en Huehuetlán El Grande deja 12 heridos

La madrugada de este lunes se registró la explosión de un domicilio en la comunidad de San Miguel Atlapulco, perteneciente al municipio de Huehuetlán El Grande, donde se almacenaba pirotecnia destinada a la feria del pueblo. El estallido dejó un saldo de 12 personas heridas, quienes fueron trasladadas al Centro de Salud municipal y a distintos hospitales de la región.

Protección Civil del estado confirmó que no se reportaron fallecimientos y señaló que, de manera preliminar, la causa de la explosión habría sido la acumulación excesiva de material pirotécnico dentro de la vivienda.

Habitantes de la comunidad comentaron a las autoridades y a medios de comunicación locales que los encargados de resguardar el lugar presuntamente habían estado consumiendo bebidas alcohólicas durante la noche, en el marco de las celebraciones patronales, lo que podría haber influido en el siniestro.

Entre los lesionados se encuentran menores de edad; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial el estado de salud de los afectados ni sus edades.

Los pobladores señalaron además que la atención a los heridos se demoró debido a que gran parte de la comunidad se encontraba celebrando, lo que dificultó la asistencia inmediata de los cuerpos de emergencia.

Fotografías tomadas por habitantes y personal de Protección Civil estatal muestran que la explosión derribó una de las paredes del domicilio donde se almacenaban los artefactos, además de provocar daños en otras partes de la estructura.