Pipa con diésel vuelca y se incendia en la autopista México–Puebla; no se reportan fallecidos

Un hombre fue trasladado al Hospital Integral de Texmelucan

Isaí Pérez Guarneros

Esta mañana se registró una fuerte explosión seguida de un incendio tras la volcadura de una pipa que transportaba diésel en el kilómetro 72 de la autopista México–Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, con dirección a Puebla.

Al cierre de esta edición, no se reportan víctimas mortales, aunque se desconoce el estado de salud del operador del tractocamión, quien fue trasladado al hospital integral de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con versiones preliminares, el percance se habría originado cuando el vehículo de carga se quedó sin frenos, lo que ocasionó que el chofer perdiera el control e impactara por la parte trasera a otro tráiler, para posteriormente volcar. El golpe provocó una fuga de combustible que derivó en una explosión y un incendio visible a varios kilómetros, debido a la densa columna de humo.

En el incidente se vieron involucrados tres vehículos: el tractocamión tipo pipa de doble remolque, una camioneta Nissan y un tráiler con caja seca, cuya cabina también se incendió al ser alcanzada por el líquido inflamable mientras se encontraba estacionada en el carril contrario.

Paramédicos de San Salvador el Verde atendieron a un hombre de 39 años, cuyo estado de salud se mantiene reservado. Hasta el momento, no hay registro de personas fallecidas.

Agentes de la Guardia Nacional, el Cuerpo de Bomberos de San Martín Texmelucan y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia. Tras varias horas de labores, el fuego fue controlado, aunque las maniobras de enfriamiento y limpieza en la carpeta asfáltica continúan a cargo de Bomberos Puebla, en coordinación con CAPUFE.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas, ya que el tránsito permanece cerrado en ambos sentidos.

  • Para quienes se dirigen hacia Puebla, el desvío se realiza en Río Frío, a la altura del kilómetro 63.
  • Para quienes viajan hacia la Ciudad de México, la circulación se redirige en San Martín Texmelucan, a la altura del kilómetro 91.
  • Como alternativa, también puede utilizarse la carretera federal México–Puebla.

Habitantes de comunidades cercanas reportaron que el estruendo de la explosión fue perceptible a varios metros de distancia y que una densa nube de humo cubrió la zona durante varios minutos.

