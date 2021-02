Compilan las experiencias y creaciones de poblanos durante el confinamiento por Covid-19

Las experiencias, las anécdotas, los hechos, las imaginaciones y creaciones gestadas a partir de lo ocurrido en la vida cotidiana que se vio limitada a un solo espacio debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, aparecen contenidas en un libro que conjunta cuentos, fotografías, cortometrajes y líneas en blanco para la bitácora personal.

Memoria de cuando nos quedamos en casa es el nombre de este volumen que recoge las múltiples expresiones de una comunidad: aquella asentada en San Andrés Cholula, que echó mano del cine, la literatura, la fotografía y la pintura para contar sus días de recogimiento voluntario.

Editado por los gobiernos estatal y municipal a través de sus secretarías de Cultura, la publicación “es un testimonio que pone en evidencia el ingenio y la imaginación de los poblanos cuando las condiciones son adversas”, como escribe el gobernador Luis Miguel Barbosa.

De distribución gratuita, este libro -apunta el secretario de Cultura estatal, Sergio de la Luz Vergara Berdejo, “es una propuesta cultural para la difusión del talento municipal y estatal”. En él, continua, se encontrará tanto “un recuento artístico de lo que significa la irrupción del Covid-19 en la vida cotidiana, como un espacio para expresar su imaginación y creatividad”.

En suma, “es una muestra de las vivencias, experiencias y sensaciones de la comunidad…, una memoria colectiva, resultado del sentimiento artístico de los habitantes del municipio” de San Andrés Cholula, señala la edil Karina Pérez Popoca.

“Hoy por la mañana desperté. Me es confuso recordar que estamos en casa por una enfermedad. Subconscientemente me parece que estos de vacaciones y que afuera no hay nada, pero la radio que enciende mi abuela cada día, a las cinco de la mañana sin falta, me recuerda el número de enfermos, los que han fallecido, los que lograron salir del hospital”, escribe Geovanna Luis Baltazar en su cuento Un día como hoy, mención honorífica del libro.

Además de este cuento aparecen historias como Una nueva etapa está por llegar, Covid-19 y caos familiar, La cuarentena y yo, Cuarenta días y Días en casa, el libro Memoria de cuando nos quedamos en casa da paso a obras plásticas hechas por niños y adolescentes, como el óleo sobre tela titulado La añoranza de Zyanya Malibe Reynoso Apango, con un colibrí en vuelo que forma parte de la imagen del libro.

Hay también un apartado para los cineminutos Pandemia, de Jacinto Sánchez; Un día durante la pandemia, de Iván Bravo; Miau, una ficción de Alan Enríquez; Mi día a día en cuarentena, de Caleb Samir, hecho en stop motion, una técnica cinematográfica de cuadro por cuadro-; y Boxart, de José Pablo Castañeda, mención de honor. Todos los cortos se pueden ver en el sitio de YouTube de San Andrés Cholula.

Destaca la sección dedicada a la fotografía, pues estas fueron insertas en el libro a la manera de postales que se pueden desprender del volumen. Impresas en blanco y negro, las imágenes dejan ver los diferentes momentos del encierro voluntario: paisajes, mascotas, el tráfico, la vida cotidiana, todos aspectos vistos desde adentro.

El libro cierra con la sección Bitácora de mi confinamiento para que el lector se vuelva autor de sus propias historias gestadas a partir del encierro sanitario provocado por el Covid-19.