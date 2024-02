La experiencia inmersiva multisensorial de Alu-cine, cine de párpados llega a Puebla

Sentirse tocados por la luz, el sonido y los olores. Esa es la invitación de Alu-cine, cine de párpados, un proyecto en el que precisamente los párpados se convierten en la pantalla que recibe las sensaciones, los estímulos y las emociones, para proyectarlos hacia adentro, en un ejercicio individual, íntimo y de encuentro personal.

Gestado por Bioscénica, una compañía con 20 años de trayectoria de trabajo multi e interdisciplinario que gira más que en sus integrantes, en torno a la metodología, el proyecto llega a Puebla para presentarse en el Teatro de la Ciudad el viernes 1 de marzo, el sábado 2 de marzo y el domingo 3 de marzo.

Alu-cine, describe Minerva H. Trejo, codirectora y cocreadora del proyecto al lado de otro tanto de artistas escénicos, danzantes, poetas, cocineros y performers, es un proyecto que se define como “una experiencia inmersiva multisensorial” armada a lo largo de dos décadas a partir de una investigación sobre estímulos cromáticos, emociones y datos biológicos.

Es Alu-cine o cine de párpados, enfatiza durante una entrevista virtual, porque el cuerpo del espectador es la pantalla y el espectador es el director de las reconfiguraciones, de los estímulos odoríficos, visuales y sonoros que recibe y que construye en memorias, recuerdos o sueños.

“Es una experiencia completa: se tienen los estímulos, hay una cantante en vivo, no es una experiencia invasiva sino placentera y sutil, que se vive con los ojos cerrados. Desde su llegada, el público tiene una preparación con la prueba de semillas de cardamomo o cilantro, que son sabores de los que se tienen referencia al provenir de la cocina, común entre los mexicanos”, apunta Trejo.

Acota que adentro del teatro, luego de una breve explicación, el público tiene una experiencia que se vive de manera personal y al mismo tiempo colectiva, que tiene similitudes en el imaginario o es contrastante.

Indica que Bioscénica, una compañía que crea, desarrolla y produce propuestas que conjugan artes, ciencias y tecnología, y son aplicadas en la escena y las artes vivas, gestó el proyecto Empatía 7. Cenestesia / Antropología de las sensaciones que es apoyado por el programa México en escena de la Secretaría de Cultura federal en la categoría de Interdisciplina.

Dicho proyecto nació a partir del apoyo que la propia Minerva H. Trejo tuvo como parte del sistema de Creadores jóvenes: una investigación de emociones, estímulos cromáticos y espacios íntimos, en torno al pulso cardiaco y como éste se refleja en sonidos envolventes, siendo el ritmo del corazón el que interactuaba con el dispositivo.

“Bioescénica es una compañía independiente que trabaja, invita, produce e investiga con personas de diferentes disciplinas, que comparten a manera de laboratorio de creación, y cuyos resultados los traducen en diversos proyectos como es este; que trabaja además en una metodología transdisciplinaria en donde el ente no es lo más importante, sino la idea”, detalla la artista.

En ese sentido, indica que en Alu-cine, cine de párpados, participan la cantante Vania Fortuna, quien trabaja en paisajes sonoros y procesos en vivo; Ezequiel Steinman, director y performer; Alejandro Ortiz González, poeta, cocinero y alquimista; Ignacio Plá, director escénico y performer con trabajo en el cuerpo dirigido a comunidades específicas; Myriam Beutelspacher, miembro del Sistema Nacional de Creación que trabaja en la tecnología desde lo invisible, desde la energía, con una visión poética de cómo interactúan cuerpo y tecnología; Lourdes Roth, cuentacuentos, gestora, bailarina y coreógrafa originaria de Puebla, becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico; además de Rob Madrid y Nayla Altamirano.

En suma, para Minerva H. Trejo, Alu-cine tiene que ver con algo muy arraigado: “cómo concebimos la vida”. “Yo no la concibo sin el arte, lo aplico en todos los sentidos y no tiene sentido si no es colaborativo, así deberíamos funcionar, tiene que ser un sistema abierto a los demás (…) En todos estos años, hemos trabajado en romper la barrera de lo disciplinar, de lo autoral, pues todos construimos alrededor de una estructura no obstante lo más importante es la metodología”, concluye.

Alu-cine se presentará en el Teatro de la Ciudad con cinco sesiones: el viernes 1 de marzo a las 18 horas, el sábado 2 de marzo a las 16 y 18 horas, y el domingo 3 de marzo a las 12 y 14 horas, con entrada libre pero con cupo máximo de 100 personas para cada presentación, por lo que habrá que llegar con anticipación.