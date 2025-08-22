Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Exoneran a defensores del agua de Xoxtla acusados por Concesiones Integrales

No precedieron las acusaciones de daños y despojo

Efraín Núñez

El juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro-poniente, David Rodríguez González, exoneró este viernes a Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del derecho humano al agua en Xoxtla, de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo que les imputó la empresa Concesiones Integrales. En la audiencia celebrada en los juzgados de Tlaxcalancingo, el juez determinó la no vinculación a proceso de los defensores, la cual fue solicitada por el ministerio público con base en la carpeta de investigación 325/2025/Chol, iniciada después de la denuncia por hechos ocurridos el 28 de mayo en la comunidad.

Con el mismo argumento que empleó en la reciente exoneración de Renato Romero Camacho, el juez resolvió que el testimonio de los testigos presentados por el ministerio público carecía de autenticidad, ya que ninguno estuvo presente durante los hechos. Además, recordó que previamente había dictado la nulidad de estos testigos en la exoneración de Renato Romero, lo que desacredita su uso en esta nueva acusación. La Fiscalía tampoco justificó la vinculación a proceso de los demandados, razón por la que el juez desestimó las imputaciones.

Al concluir la audiencia, el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, defensor de los activistas del agua, afirmó que la denuncia fue una fabricación destinada a frenar la inconformidad por los acuerdos entre el ayuntamiento y la empresa para explotar el pozo 4. Señaló que este tipo de denuncias evidencia los conflictos recurrentes entre comunidades y corporaciones que obtienen beneficio económico de la explotación de recursos naturales, en particular el agua.

De acuerdo con la defensa, aún permanece pendiente una acusación por el cierre de la autopista México-Puebla. Para este proceso se fijó nueva audiencia el próximo 1 de septiembre, en la que estarán citados Pascual Bermúdez y Renato Romero ante los juzgados penales federales.

Te recomendamos: En caravana, 300 habitantes exigen a edil de Xoxtla desconocer acuerdos con Agua de Puebla para explotar pozo 4

Temas

Más noticias

Nacional

Mercado de suplementos alimenticios tuvo ventas en 2023 por más de 58 mil mdp

La Jornada -
El creciente interés de las personas por conservar su salud y tener una vejez saludable explica el auge del mercado de los suplementos alimenticios...
Nacional

Sólo 27 de las 76 personas postuladas para CNB cumplen con requisitos: SG

La Jornada -
Ciudad de México. La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que sólo 27 de las 76 personas que fueron postuladas para buscar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fijan la audiencia de vinculación a proceso en contra de Bermúdez y Flores, defensores del agua en Xoxtla

Efraín Núñez -
El próximo viernes se celebrará la audiencia en la Casa de Justicia de Puebla, donde Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del agua...
00:01:59

Fijan la audiencia de vinculación a proceso en contra de Bermúdez y Flores, defensores del agua en Xoxtla

Efraín Núñez -
El próximo viernes se celebrará la audiencia en la Casa de Justicia de Puebla, donde Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del agua...

En caravana, 300 habitantes exigen a edil de Xoxtla desconocer acuerdos con Agua de Puebla para explotar pozo 4

Efraín Núñez -
Más de 300 pobladores de Xoxtla encabezaron este miércoles una caravana por las principales calles del municipio, con el objetivo de exigir a la...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025