Exoneran a defensores del agua de Xoxtla acusados por Concesiones Integrales

El juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro-poniente, David Rodríguez González, exoneró este viernes a Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del derecho humano al agua en Xoxtla, de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo que les imputó la empresa Concesiones Integrales. En la audiencia celebrada en los juzgados de Tlaxcalancingo, el juez determinó la no vinculación a proceso de los defensores, la cual fue solicitada por el ministerio público con base en la carpeta de investigación 325/2025/Chol, iniciada después de la denuncia por hechos ocurridos el 28 de mayo en la comunidad.

Con el mismo argumento que empleó en la reciente exoneración de Renato Romero Camacho, el juez resolvió que el testimonio de los testigos presentados por el ministerio público carecía de autenticidad, ya que ninguno estuvo presente durante los hechos. Además, recordó que previamente había dictado la nulidad de estos testigos en la exoneración de Renato Romero, lo que desacredita su uso en esta nueva acusación. La Fiscalía tampoco justificó la vinculación a proceso de los demandados, razón por la que el juez desestimó las imputaciones.

Al concluir la audiencia, el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, defensor de los activistas del agua, afirmó que la denuncia fue una fabricación destinada a frenar la inconformidad por los acuerdos entre el ayuntamiento y la empresa para explotar el pozo 4. Señaló que este tipo de denuncias evidencia los conflictos recurrentes entre comunidades y corporaciones que obtienen beneficio económico de la explotación de recursos naturales, en particular el agua.

De acuerdo con la defensa, aún permanece pendiente una acusación por el cierre de la autopista México-Puebla. Para este proceso se fijó nueva audiencia el próximo 1 de septiembre, en la que estarán citados Pascual Bermúdez y Renato Romero ante los juzgados penales federales.

