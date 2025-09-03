Exigen organizaciones campesinas en Puebla reforma al artículo 27 constitucional

Alrededor de una decena de organizaciones campesinas y sociales se congregaron este martes frente a las oficinas del Congreso del Estado de Puebla para solicitar el respaldo de los legisladores locales a la iniciativa ciudadana de reforma al artículo 27 constitucional.

Esta manifestación formó parte de movilizaciones simultáneas en todo el país, incluidas las inmediaciones de la Cámara de Diputados federal, impulsadas por agrupaciones como la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (Anics), Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), el Movimiento Popular Progresista y el Movimiento Comunista Mexicano, entre otras.

Los manifestantes reclamaron que la reforma impulsada por Carlos Salinas de Gortari hace 33 años permitió el despojo de bienes nacionales, al eliminar la prohibición de venta de ejidos y tierras comunales. Subrayaron que la modificación del articulado en el sexenio salinista propició la transferencia de propiedades a terceros ajenos a los campesinos y sus herederos, además de permitir que las tierras pudieran ser embargadas, condiciones antes prohibidas por la Constitución.

Durante la protesta, campesinos de San Jerónimo Coyula responsabilizaron a aquella reforma de facilitar la urbanización de zonas como Angelópolis en Puebla, pues la falta de regulación y apoyo obligó a ejidatarios a vender sus tierras a grandes consorcios, ante la imposibilidad de competir económicamente. Denunciaron además la incapacidad de la mayoría de campesinos para acceder a concesiones de agua, en contraste con la facilidad con la que operan corporaciones como Coca-Cola, acentuando la desigualdad en el acceso a recursos esenciales para la producción agrícola.

En el mitin, Edmundo López, agricultor de Atzitzihuacan, denunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) niega permisos para el riego de tierras campesinas, en detrimento del abasto alimentario urbano. Por su parte, Alonso Aco, dirigente del Movimiento Popular Progresista, exigió una reforma integral que detenga la fragmentación y destrucción de los ejidos promovida por políticas neoliberales, al tiempo que remarcó la importancia de preservar las tradiciones y saberes ancestrales vinculados al campo mexicano.

Los colectivos demandaron al Congreso de Puebla y a los legisladores federales la devolución de los derechos agrarios, así como la restitución de la propiedad social y la protección de la biodiversidad y los recursos naturales. Aseguraron que la movilización continuará hasta lograr una reforma constitucional que blinde el campo frente a la explotación indiscriminada.

Los manifestantes fueron recibidos minutos después por la diputada Xel Arianna Hernández García a quién le entregaron una gacetilla con los términos de la propuesta de ley.

A la diputada local del PT le recordaron que en su momento requerirán que los legisladores locales aprueben la ley que se apruebe en la Federación.

Recordaron que los gobiernos de la 4T tienen una gran oportunidad de revertir las leyes que representaron el saqueo de los recursos naturales, al tiempo de recordar que sin una enmienda al artículo 27 “no habrá una verdadera transformación”.

Los campesinos y activistas destacaron que al tiempo que se desarrollaba la protesta en Puebla, se hacía lo propio en los congresos del Estado de México y Jalisco, cámara en la que fueron recibidos por una comisión de legisladores.