Exigen a juez que no deje en la impunidad la tortura que sufrieron dos periodistas a manos de policías de Izúcar

Con el respaldo de activistas, Michelle Hoyos López, una de las periodistas torturadas en marzo de 2023 en Izúcar de Matamoros, exigió que los funcionarios supuestamente culpables, sean vinculados a un proceso penal.

La comunicadora e integrantes del Colectivo Marea Púrpura protestaron la mañana de este martes afuera del Centro de Justicia Federal, de manera previa a la audiencia en la que la juez a cargo del caso Lidia Antonio Sánchez, decidirá si sujeta o no a un total de cinco policías municipales y al juez de Izúcar de Matamoros por los delitos de tortura y abuso de autoridad.

En su pronunciamiento, Michelle Hoyos expuso que ella y las otras víctimas llevan un año y cuatro años sin que haya justicia y, por el contrario, mismo lapso en que los servidores públicos en cuestión, que están a cargo de la alcalde Irene Olea Torres, han estado en impunidad.

“No estoy aquí por gusto, todo el año que he estado aquí con mi familia, con colectivos, hablamos porque estamos cansados, porque tenemos miedo, hablamos porque nos sentimos impotentes, con coraje, porque hablo aquí temblando, porque no es justo, porque es necesario, porque no es justificable”, expuso.