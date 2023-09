El rector de la UPAEP exigió mayor seguridad; debe ser “prioridad” de gobiernos, dijo

El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) Emilio José Baños Ardavín exigió a las autoridades estatales y municipales seguridad para su alumnado, ello luego de que estudiantes evidenciaron los constantes robos y actos de violencia que han padecido alrededor e incluso dentro del campus, ubicado en el barrio de Santiago.

Al rendir su informe, acompañado por los rectores de las universidades que conforman el llamado Consorcio Universitario, además de presidentes de cámaras empresariales, directores de medios, presidentes municipales y miembros de la comunidad estudiantil, externó que la seguridad “debe ser la prioridad” de los gobiernos. “Como hemos afirmado en repetidas ocasiones nuestro parecer es que ésta debe ser -la seguridad- la prioridad de nuestros gobiernos”, dijo como primer tema de su discurso.

Baños Ardavín expuso que la UPAEP asume su propia responsabilidad para el cumplimiento de los acuerdos firmados la semana pasada en conjunto con los estudiantes y las autoridades universitarias. Asimismo, que la universidad irá “más allá” con el planteamiento de “un desafío a las autoridades” para construir, al lado de las instituciones educativas, comercios y vecinos, el modelo de “barrio seguro”. Dicho paradigma, continuó, busca una corresponsabilidad cívico-solidaria y en la mejora permanente de las capacidades y efectividad de las fuerzas del orden e impartición de justicia.

De paso, al cierre de su informe, el rector de la UPAEP criticó dos aspectos del actual gobierno federal que dijo tienen que ver con la educación: los libros textos gratuitos y la política en fomento a la investigación -del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el Conahcyt-, los cuales tienen que ver con un “problema de origen: la cerrazón y la improvisación por parte de los responsables de éstos procesos”.

“Una cosa ha llevado a la otra: la cerrazón a los aportes de la diversidad de actores en estos campos imponiendo unilateralmente esta perspectiva y la improvisación que ha derivado en serias violaciones a las leyes y disposiciones constitucionales que el mismo grupo en el poder promovió”, mencionó en su discurso. Acotó que por tanto “no es de extrañar” que los afectados hayan recurrido a instancias judiciales para que se les reconozcan sus derechos y se repongan los procesos que no hayan sido conforme a la ley. “Cuando no hay condición democrática pierde México, en el momento en que más se requiere una revolución educativa para atender los efectos post pandemia (…), se introducen un modelo educativo y materiales educativos desarticulados, no socializados y cuyo contenido no es cuestionable por su falta de rigor y sustento pedagógico”, opinó.

Sobre el Conahcyt, Baños Ardavín estimó que siendo este tiempo una “oportunidad histórica” para desplegar el talento de investigadores, se introdujo una “política arbitraria, centralista y discriminatoria que tiene desgastada a la comunidad científica”.

