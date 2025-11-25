Exige la Segob a la alcaldesa de San Andres Cholula que frene carreras clandestinas

La seguridad en el estado de Puebla sigue siendo un foco de tensión y, esta vez, el problema de las carreras clandestinas conocidas como “arrancones” provocó un regaño público a la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el secretario de Gobernación (Segob) estatal, Samuel Aguilar Pala, exigió a la edil panista que ponga atención y frene de manera inmediata estas prácticas que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía.

Esto a raíz de un choque automovilístico en el que fallecieron dos jóvenes de 25 y 21 años, y una mujer de 21 permanece en estado crítico en terapia intensiva, derivado de una carrera clandestina.

Sin embargo, el fatídico accidente se registró a la altura de la Agencia Honda, que estaría en territorio poblano y no sanandreseño.

Al respecto, Aguilar Pala identificó a la Vía Atlixcáyotl, específicamente el tramo que corresponde a San Andrés Cholula, como el nuevo punto de alta recurrencia de los arrancones.

El funcionario aclaró que los operativos de seguridad lograron abatir el problema en otras zonas previamente identificadas, como el tramo de los Hermanos Serdán y la zona de Zavaleta.

“Ahora últimamente donde se ha dado esta situación de arrancones es en el municipio de San Andrés Cholula, en el tramo de la Atlixcáyotl que corresponde a ese municipio”, señaló.

De paso, hizo un llamado a los alcaldes de la zona metropolitana de Puebla, a poner atención a la problemática.

“Hacemos un exhorto a esta presidenta municipal y, no solo a ella, sino a los circunvecinos municipios para que estén alerta, pendientes de que no haya más movimientos en este sentido”, demandó.

El titular de la Segob afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Francisco Sánchez González, y la autoridad municipal “han estado y seguirán pendientes para continuar con los operativos y hacer contención a esta actividad hasta desaparecerlo”.

Al final, recalcó que es en San Andrés Cholula “donde es más reincidente el tema”.

De 2023 a la fecha, en Vía Atlixcáyotl se han registrado al menos siete muertes por arrancones en dicha vialidad, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Desde hace cuatro años, el gobierno del estado penalizó los arrancones y carreras clandestinas con multas económicas, así como el retiro de la licencia de conducir a quien se vea involucrado en este tipo de actividades ilícitas por una década, pero nada los ha detenido.

