Exige Armenta a Grupo Proyecta donar terrenos para casas de policías o enfrentará expropiación

El gobernador Alejandro Armenta Mier exigió este jueves al desarrollo inmobiliario Grupo Proyecta, dueños de City Lomas Angelópolis, la donación de dos hectáreas para la construcción de una unidad habitacional para los policías del estado. Dio como ultimátum 30 días, de lo contrario, el gobierno del estado iniciará un proceso de expropiación para quitarle cuatro hectáreas de terreno.

“Grupo Proyecta dos hectáreas en un mes o proceso de expropiación a cuatro hectáreas, lo que ustedes decidan, con todo cariño y respeto, pero vamos a trabajar por la seguridad”, sentenció, al tiempo que pidió al coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, iniciar la notificación por escrito a la empresa.

“Les ha ido muy bien, que compartan la riqueza por el bien del pueblo”, expresó, durante la rueda de prensa, que se efectuó en el Centro de Convenciones.

El mandatario estatal afirmó que se trata de un acto de “justicia” y no de “represión” en contra de una empresa que se ha beneficiado y enriquecido del estado, con la explotación del agua y otros recursos naturales.

De paso, el morenista aprovechó para solicitar a la familia Haghenbeck que donen también hectáreas de Haras del Bosque para la construcción de viviendas para la Policía Estatal de Puebla; dice que se necesita espacio para 10 mil casas.

Luego de que el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, reveló que el presidente del Comisariado Ejidal de Santa Clara Ocoyucan interpuso un amparo para no reubicar la caseta de peaje de Atlixco, el morenista dijo “ya entrados en calor, desde ahora quiero hacerle un llamado a Grupo Proyecta para que le done al estado dos hectáreas, para hacer una unidad en esa zona para los elementos de la policía”.

El titular del Ejecutivo señaló que la empresa ha tenido mucha riqueza y se han beneficiado de los poblanos, sin dar nada a cambio.

“Extraen mucha agua, aprovechan muchos recursos, son un corporativo que se ha enriquecido bien, no hay queja, pero ya es hora de que le den algo a Puebla”, justificó.

Para ello, Alejandro Armenta puso un plazo de 30 días para que Grupo Proyecta elija el polígono de tierra que será donado al gobierno del estado, “porque ahí queremos dar vivienda a los cuerpos de seguridad”.

De lo contrario, advirtió, “si no nos dan dos hectáreas vamos a empezar un proceso de expropiación para cuatro hectáreas; es un asunto de justicia, no represión, porque si no al rato se van a ir a quejar”.

Prosiguió: “Se han enriquecido legítimamente, pero se quejan de la seguridad, pues ayuden a los elementos de seguridad que tengan viviendas, no es para que le den un pedacito de terreno al gobernador del estado, es para que podamos hacer un espacio digno para los cuerpos de seguridad que se lo merecen”, dijo.

Todas las inmobiliarias deberán apoyar con la donación de tierras

Finalmente, Alejandro Armenta comentó que se requieren cerca de 10 mil viviendas para los agentes de seguridad, por lo que también se pedirá a otros Grupos Inmobiliarios que aporten con la donación de predios para la construcción de viviendas.

“Hacemos el llamado a nuestros amigos de Haras y varias inmobiliarias a que nos donen terreno para hacerles justicia a nuestros elementos de seguridad, que están haciendo una gran labor”, exhortó.

El gobernador dijo que se necesitan tierras para construir al menos 10 mil viviendas, por lo que comentó que iniciarán con Grupo Proyecta, “que estoy seguro nos van ayudar con dos hectáreas, si nos quiere dar 10 se las aceptamos, pero con dos son suficientes”.

En ese mismo sentido, solicitó el apoyo de donación de predios a “nuestro amigo Haghenbeck, que colabora siempre, y a todas las inmobiliarias, vamos a ir una por una, esperemos que colaboren oportunamente antes de que les llamemos nosotros”.