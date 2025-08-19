Exhorta Armenta a invertir en San José Chiapa para contener ola de inversión china

El gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó este lunes a los empresarios poblanos a invertir en el recién creado Polo de Desarrollo de Bienestar en San José Chiapa, tras revelar que ha tenido que contener a empresas chinas que podría comprar en un fin de semana todo el estado de Puebla.

Expuso que Ciudad Modelo se constituyó para entregarse al capital extranjero, por ello dijo que en los primeros 248 días dio un giro al enfoque de la administración en Puebla, para dar “un retroceso a los apetitos históricos de depredación desde el poder público”.

Durante la conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones del CIS de Angelópolis, el mandatario estatal informó que se cuenta con 200 hectáreas de extensión territorial para la instalación de empresas en el polo estratégico de San José Chiapa.

Sin embargo, alertó, “hemos tenido que contener a empresas chinas en Puebla, porque ya hubieran comprado todo el estado, en un fin de semana. No podemos permitir eso, porque significaría someternos”.

Ante lo expuesto, Armenta Mier invitó a empresarios locales y nacionales para que inviertan en el nuevo Polo de Desarrollo, que abarca las áreas de San José Chiapa y Nopalucan, y en el resto del estado.

Destacó que el objetivo es aprovechar los beneficios fiscales que se están ofreciendo, como la deducción del 100 por ciento en la inversión de activos nuevos, una deducción adicional del 25 por ciento por parte del Gobierno federal para capacitación e innovación, y un estímulo del 8 por ciento en reintegro de impuestos estatales, como el impuesto sobre la nómina.

Por esta razón, enfatizó que su meta es “empoderar” a los empresarios locales y fomentar el desarrollo del cooperativismo en la región.

“Buscamos el equilibrio, queremos, deseamos que los empresarios locales de una región, del estado, inviertan y se empoderen”, afirmó.

Tras la visita del secretario de Economía Marcelo Ebrard a San José Chiapa, informó que se logró duplicar el polígono del Polo de Bienestar, ahora serán en total 400 hectáreas disponibles para la inversión, ya que un 70 por ciento de las primeras 200 hectáreas están comprometidas con empresas interesadas en establecerse.

Para las mujeres empresarias, dijo que el gobierno del estado desarrolla la era más importante del cooperativismo de Puebla y el país.

Aclaró que este cooperativismo no rompe con la iniciativa privada, al contrario, explicó que en el caso de los talleres de zapatos los están elevando a empresas privadas, que se integran a una cooperativa con la mejor universidad del país, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para su formación y capacitación.

“Eso es riqueza comunitaria, es otra visión. No es cuánto le toca al gobernador, no es la misma histórica para beneficiar a los empresarios; sé que algunos les molesta el tema, lo siento, pero pensamos distinto”, concluyó.