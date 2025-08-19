Lunes, agosto 18, 2025
NoticiasEstado

Exhorta Armenta a invertir en San José Chiapa para contener ola de inversión china

“Podrían comprar todo Puebla, en un fin de semana”, alerta Ejecutivo

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó este lunes a los empresarios poblanos a invertir en el recién creado Polo de Desarrollo de Bienestar en San José Chiapa, tras revelar que ha tenido que contener a empresas chinas que podría comprar en un fin de semana todo el estado de Puebla.

Expuso que Ciudad Modelo se constituyó para entregarse al capital extranjero, por ello dijo que en los primeros 248 días dio un giro al enfoque de la administración en Puebla, para dar “un retroceso a los apetitos históricos de depredación desde el poder público”.

Durante la conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones del CIS de Angelópolis, el mandatario estatal informó que se cuenta con 200 hectáreas de extensión territorial para la instalación de empresas en el polo estratégico de San José Chiapa.

Sin embargo, alertó, “hemos tenido que contener a empresas chinas en Puebla, porque ya hubieran comprado todo el estado, en un fin de semana. No podemos permitir eso, porque significaría someternos”.

Ante lo expuesto, Armenta Mier invitó a empresarios locales y nacionales para que inviertan en el nuevo Polo de Desarrollo, que abarca las áreas de San José Chiapa y Nopalucan, y en el resto del estado.

Destacó que el objetivo es aprovechar los beneficios fiscales que se están ofreciendo, como la deducción del 100 por ciento en la inversión de activos nuevos, una deducción adicional del 25 por ciento por parte del Gobierno federal para capacitación e innovación, y un estímulo del 8 por ciento en reintegro de impuestos estatales, como el impuesto sobre la nómina.

Por esta razón, enfatizó que su meta es “empoderar” a los empresarios locales y fomentar el desarrollo del cooperativismo en la región.

Buscamos el equilibrio, queremos, deseamos que los empresarios locales de una región, del estado, inviertan y se empoderen”, afirmó.

Tras la visita del secretario de Economía Marcelo Ebrard a San José Chiapa, informó que se logró duplicar el polígono del Polo de Bienestar, ahora serán en total 400 hectáreas disponibles para la inversión, ya que un 70 por ciento de las primeras 200 hectáreas están comprometidas con empresas interesadas en establecerse.

Para las mujeres empresarias, dijo que el gobierno del estado desarrolla la era más importante del cooperativismo de Puebla y el país.

Aclaró que este cooperativismo no rompe con la iniciativa privada, al contrario, explicó que en el caso de los talleres de zapatos los están elevando a empresas privadas, que se integran a una cooperativa con la mejor universidad del país, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para su formación y capacitación.

“Eso es riqueza comunitaria, es otra visión. No es cuánto le toca al gobernador, no es la misma histórica para beneficiar a los empresarios; sé que algunos les molesta el tema, lo siento, pero pensamos distinto”, concluyó.

Temas

Más noticias

Nacional

Entrega INE constancias a 45 candidaturas ganadoras declaradas como inelegibles

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó constancia de mayoría a 45 candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y...
Internacional

‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en Nueva York

La Jornada -
Afp Nueva York. El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:47

Llama Armenta a “adelantados” a buscar la reelección en 2027 que trabajen, caminen y cumplan al pueblo

Yadira Llaven Anzures -
Antes de pensar en la reelección, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió este lunes a los “adelantados”, como llamó a algunos alcaldes que aspiran...

Participa Puebla en 14 de 17 proyectos tecnológicos estratégicos de la Federación; ha invertido 200 mdp: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla ha invertido 200 millones de pesos en 14 de los 17 proyectos estratégicos de tecnología que participa con...
00:03:07

Mi parentesco con el gobernador de Puebla es lejano, afirma Ignacio Mier

Efraín Núñez -
El senador por Morena, Ignacio Mier Velasco, afirmó que tiene una relación de consanguinidad lejana con el gobernador Alejandro Armenta Mier, al ser cuestionado...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025