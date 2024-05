Exhiben retrasos injustificados del IEE al atender denuncias contra José Chedraui 

Retrasos injustificados del Instituto Electoral del Estado (IEE) en la atención de denuncias contra el candidato de Morena a la alcaldía de Puebla, José Chedraui Budib, quedaron al descubierto en la sesión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

La magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez propuso al pleno del TEEP solicitar la intervención del órgano interno de control del IEE, a fin de que inicie una investigación sobre las causas de la inactividad del órgano electoral que, en algunas quejas, llegó a los 100 días.

La propuesta de Sandoval no contó con el voto de la mayoría, ya que la presidente del TEEP, Idamis Pastor Betancourt, y el magistrado Israel Arguello Boy, consideraron suficiente un llamado de atención, para que el instituto ajuste su actuación a los plazos previstos en la ley en el futuro.

Los retrasos fueron denunciados por el PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a 19 quejas interpuestas por el PRI y Acción Nacional, contra José Chedraui por presuntos actos anticipados de campaña y precampaña, que se encuentran paralizadas porque no han sido admitidas ni desechadas, pese a que el IEE sólo cuenta con 24 horas para hacerlo.

Aunque Chedraui también cuenta con el respaldo del PT, PVEM, FxM y NA, en las acciones jurídicas solo se responsabiliza a Morena de la actuación de ese abanderado, por falta en el deber de cuidado.

El tribunal federal solicitó al TEEP revisar a profundidad la actuación del IEE, con el propósito de verificar si las demoras del instituto –como órgano responsable de investigar los hechos denunciados e integrar los expedientes– tuvieron justificación.

“En algunas quejas hay una inactividad procesal sin justificación alguna y me parece a mí que no debemos perder de vista que con esta omisión en la actuación de las autoridades electorales se pueden generar otro tipo de efectos (…) como es que las pruebas se desvanezcan, porque no haya ya nadie que las haya analizado (…) porque no hay acuerdos ni de desechamiento ni de admisión”, señaló Norma Sandoval.