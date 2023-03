Exhiben presuntos casos de acoso sexual en el Colegio de Bachilleres de Xoxtla

Alumnas del Colegio de Bachilleres plantel 13, localizado en San Miguel Xoxtla, exhibieron en carteles presunto acoso sexual por parte de docentes de esa institución. Ahora, madres de familia solicitan que se remueva a los maestros y de ser necesario también a la directora, toda vez que temen por la seguridad de sus hijas.

Las estudiantes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, colocaron en las instalaciones de esa institución educativa cartulinas y hojas con relatos de episodios que sostienen han vivido con algunos de quienes les imparten clases y también con sus mismos compañeros.

Posteriormente, las imágenes fueron difundidas en la página de Facebook “Frente Feminista Radical Puebla 2.0”, en las mismas se pueden observar con mensajes como “una vez un profesor me tocó la espalda y cuando sintió el broche del bra, me sonrió y me dijo ya eres toda una señorita”, “ojalá Rendón diera su clase y no hable de porno con los hombres”, “el profesor Aurelio acosa a las alumnas”.

La Jornada de Oriente logró establecer contacto con las madres de familia, quienes manifestaron preocupación por la situación, pero también molestia por lo que consideran indiferencia de la directora Yasmina López Soto, quien a decir de las declarantes –que pidieron la gracia del anonimato-, no admite que se trata de acoso y refiere que “solo” es hostigamiento.

“Mi hija me ha comentado que hay maestros que son muy llevados, que no hablan muy groseramente, que hay veces que las tocan de los brazos y que les hacen como tipo caricias o les dicen cosas intimidantes, como piropos y luego las niñas se intimidan y se quedan calladas por lo mismo”, indicó una de las progenitoras.

A decir de las madres de familia, los maestros también llegan a lanzar ante alumnos y alumnas expresiones tales como “las mujeres como las leyes, son para violarlas”.

Mencionaron que no existe ninguna justificación para que se les falte al respeto a las estudiantes, además de que se debe tomar en consideración que varias de ellas son menores de edad.

Asimismo, indicaron que están recabando todas las pruebas necesarias y alentando a las adolescentes para que alcen la voz, para proceder contra los docentes o contra quien resulte responsable, toda vez que en dos reuniones que ha habido de padres de familia con la directora, López Soto no ha mostrado intenciones de ayudarles.