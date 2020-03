Exhiben ante AMLO presuntos vínculos de Gilberto Higuera con Genaro García Luna

Este martes fueron exhibidos los presuntos vínculos del fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, con el exsecretario de Seguridad Pública, preso en Estados Unidos por narcotráfico, Genaro García Luna.

Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que dio la orden al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de investigar a todos aquellos que tengan vínculos con el exfuncionario federal.

Durante la conferencia de prensa mañanera realizada este martes, la periodista Nancy Rodríguez cuestionó al presidente sobre supuesta la cercanía Gilberto Higuera, recientemente ratificado como fiscal general del estado y de su hermano Alfredo, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con García Luna, ante lo cual el mandatario afirmó que desconoce tales vínculos.

No obstante acotó que instruyó al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para que a todos los vinculados con Genaro García Luna se les revise su situación y se evalúe en qué participaron.

“La instrucción es que evitemos tener en el gobierno federal servidores públicos con estas características. Que no estuvieran con nosotros. Le he pedido a –Durazo– una revisión de quienes estuvieron porque se han quedado varios de las administraciones pasadas para que se tenga cuidado con eso”.

Sostuvo que no es solo un asunto de imagen o de forma sino de fondo porque el funcionario que no es honesto no sirve para estar en su administración.

“Lo peor que puede haber es la impunidad. Que los encargados de la paz y la seguridad estén involucrados con las bandas de la delincuencia. Eso es sálvese el que pueda. Eso lo tenemos que cuidar. Tiene que haber clara la separación. Delincuencia y autoridad”.

Agregó que no habrá encubrimiento para nadie porque cuando no hay fronteras entre la delincuencia y autoridad no hay nada que hacer.

Higuera fue funcionario cuando se fraguó el desafuero de AMLO

Gilberto Higuera fue subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la entonces Procuraduría General de la República de 2015 a 2018, cargo que ya había ocupado de 2003 a 2006.

La Jornada de Oriente publicó que la primera vez que estuvo al frente de esa responsabilidad el titular de la PGR era el abogado militar Rafael Macedo de la Concha.

Es decir, es en el periodo en que la Procuraduría General de la República tuvo entre sus misiones más destacadas el armar un controversial expediente judicial que frenara las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador de ser candidato presidencial.

Se avecina impugnación contra Higuera Bernal

El 9 de marzo pasado, el abogado Guadalupe González Vargas anunció que se prepara para impugnar el proceso de selección de Gilberto Higuera como titular de la FGE, luego de que requirió al Congreso de Puebla copias de acuerdos, audios y videos con los que busca comprobar su acusación de que se le descartó sin fundamento.

El exaspirante denunció que el Poder Legislativo le requirió una certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), cuando en la convocatoria no lo fijó como requisito para acceder al cargo y la ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución del país demanda la acreditación al personal ministerial en activo, por lo que él no podría obtener ese registro.