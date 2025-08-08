Exhibe edil de Huejotzingo ilegalidades e irregularidades en Mercado de las Flores

El alcalde de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, expuso una serie de presuntas anomalías administrativas y posibles actos de corrupción relacionados con la operación del Mercado de las Flores, ubicado en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco. Según sus declaraciones, los permisos otorgados para su funcionamiento fueron emitidos sin respetar el marco legal vigente, lo que ha generado un negocio millonario.

Durante una transmisión en redes sociales, el edil señaló que miembros del anterior cabildo autorizaron de forma indebida el cambio de uso de suelo de un terreno de origen ejidal sin contar con facultades para ello. Esta modificación fue aprobada el 10 de octubre de 2024, y al día siguiente se concedió una licencia de uso de suelo a nombre de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de Huejotzingo, representada por Aldo Ramírez Ángel.

El terreno en cuestión, según Solís, carece de clave catastral, cuenta predial y registro oficial, por lo que su regularización jurídica resulta inviable. A pesar de esto, se otorgó una autorización para convertir el uso del suelo de agrícola a mixto sobre una superficie declarada de 77 mil 410 metros cuadrados, aunque en realidad el predio mide 35 mil 200 metros.

El alcalde aseguró que los espacios comerciales del mercado fueron vendidos inicialmente en 64 mil pesos, pero su precio actual rebasa los 100 mil pesos. En total, con más de mil 300 espacios disponibles, el negocio podría alcanzar los 84.5 millones de pesos, sin considerar las cuotas semanales que se cobran por su uso.

Adicionalmente, Solís Valles denunció que el mercado opera sin contar con licencia de funcionamiento, dictamen de Protección Civil, permiso de construcción ni autorización para descargas de aguas residuales. Tampoco existe constancia de impacto ambiental ni autorización del comisariado ejidal que respalde la cesión del terreno.

El edil apuntó que Aldo Ramírez, quien encabeza la asociación que administra el espacio comercial, no es ejidatario del lugar y cuenta con antecedentes de un fraude similar en el municipio de San Martín Texmelucan.

A pesar de la gravedad del caso, el gobierno municipal no ha clausurado el mercado para evitar afectar a las familias que dependen económicamente de él. Sin embargo, se brindará asesoría legal a los locatarios que ya realizaron pagos por los predios. El presidente municipal exhortó a los comerciantes a exigir a sus dirigentes la documentación que acredite la legalidad del proyecto.

Finalmente, informó que su administración ya ha notificado a las autoridades competentes y presentará las denuncias correspondientes ante los órganos de control e instancias legales para esclarecer los hechos.

