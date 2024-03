Exfuncionario de la SEP ganó juicio laboral en 2016 y hasta ahora la JLCA se ha negado a ejecutar el fallo

Pese a haber ganado un juicio desde 2016, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se ha negado a ejecutar el laudo para que a Felipe Pacheco Parra se le pague lo correspondiente, tras haber sido despedido injustificadamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2006 (en el periodo de Mario Marín Torres), donde se desempeñaba como director del Sistema de Educación Superior Tecnológica.

En entrevista, relató que él y otros trabajadores fueron removidos de la dependencia en el primer año del exgobernador priista, en ese entonces la secretaría estaba encabezada por Darío Carmona García, por lo que interpuso su demanda ante la JLCA, pero su expediente estuvo congelado en los cinco años restantes del sexenio marinista.

Atribuyó su remoción a que en ese momento él no simpatizaba con el grupo político priista del exsecretario.

Fue hasta diciembre 2016 que logró ganar el juicio, pero el el citado tribunal se ha negado a ejecutar el laudo.

Explicó que el 24 de agosto del año pasado, a raíz de que la junta no llevó a cabo la ejecución del laudo, sus abogados tramitaron un amparo para obligarla a hacerlo, por lo que la JLCA fijó el 14 de febrero para cumplir, pero cuando llegó la fecha para ir a requerir el pago o embargar, aceptó un recurso “tendencioso y tramposo” de la parte demandada, por lo que la diligencia fue cancelada.

Por tal motivo, el exdirector solicitó de manera pública y mediante un escrito la intervención del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“No ha habido respuesta de la Junta porque de alguna manera ha solapado mucho a la dependencia, a la institución que se tiene demandada y no ha cumplido realmente con sus funciones…Hay responsables, yo por eso pido al gobernador que tome cartas en el asunto, yo no puedo señalarlos, tiene que haber una investigación del por qué esto ha crecido, estamos hablando de 18 años”.

Felipe Pacheco también se quejó del actuar de la Junta ante las secretarías del Trabajo y de Gobernación, en el año 2021, pero estas tampoco hicieran algo al respecto para que se le finiquitara.

Cuando fue despedido, Felipe Pacheco, llevaba 12 años trabajando en la SEP y ahora no está interesado en conciliar , como se lo han propuesto, ya que dijo ese diálogo se debió llevar a cabo antes de que se diera el laudo.

También sostuvo que no tiene intenciones de ser reinstalado, pese por lo que exige el pago de salarios caídos.

“Entiendo que la conciliación se da antes de un laudo ¿por qué no me buscaron en 2016? Ocho años después me están buscando para conciliar, pero no hay manera de conciliar”.