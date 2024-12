Exedil de Nealtican niega haber pactado con SOAPAP para excavar cinco nuevos pozos

El exedil de Nealtican, Germán Torres Romero, rechazó haber pactado con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para que el organismo excave cinco pozos nuevos en el municipio y se lleve el agua a la capital del estado.

Luego de que los integrantes de los pueblos cholultecas lo señalaran de haber acordado con el SOAPAP permisos para nuevas extracciones de líquido durante su gestión 2021-2024, afirmó que da la cara para desmentir la versión.

“Como expresidente municipal no he firmado nada para que se lleven el agua a la ciudad de Puebla. En mi gestión no se hizo ninguna negociación en ese sentido”, expuso.