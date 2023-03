Exdirectiva de la UPN denuncia penalmente a subsecretaria de Educación Superior

Tamara Galindo García, exdirectora de la Unidad 212 de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en Teziutlán, en contra de la subsecretaria de Educación Superior, Ida Gabriela Hernández, por los delitos de coacción, abuso de poder, violencia de género y privación ilegal de la libertad.

La denuncia fue tramitada a principios del mes pasado y quedó radicada en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/000050/2023, que se abrió en el Ministerio Público de aquel municipio serrano.

La exfuncionaria relató que la subsecretaria de Educación Superior la sometió a tortura, la privó de su libertad y terminó despidiéndola sin motivo justificado.

Los hechos han sido dados al conocimiento de la recién nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Isabel Merlo Talavera, a través de un oficio que Tamara Galindo García le envió pasado 16 de noviembre y cuyos pasajes más importantes se transcriben íntegros a continuación:

“El 14 de enero de 2023 le llamé durante la tarde a la Maestra Ida Gabriela Hernández, subsecretaria de Educación Superior, porque este día me enteré que la representante sindical de la delegación D-III-10 perteneciente a la sección 23, quería sumar adeptos para asistir a un pronunciamiento al martes ciudadano en SEP en conjunto con las otras dos unidades 211 y 213, y representantes sindicales de normales, me responde la señora Ida y en vez de decir gracias, me dijo que si en algo la tocaban, mi cabeza rodaría primero, me quedé sorprendida por la respuesta, y mencionó que sabía que yo estaba organizando este evento. Le comenté: Mtra. Ida, solo estoy tratando de prevenir y que usted le llame al (entonces encargado de despacho) José Luis Sorcia Ramírez. Sin embargo, el domingo 15 de enero me llama por teléfono a las 10:30pm, para citarme verbalmente en el centro integral de servicios Puebla, nivel dos, área específica en oficinas de la Subsecretaría de Educación Superior, para tener una mesa de trabajo y que me hiciera acompañar por la representante sindical (Lic. Manuela Palafox Cardoso), la cartera de organización (Mtro. Víctor Manuel Vera Castillo, Mtro. Leonardo Mendoza García, jefa administrativa Lic. Yunery Calixto Pérez, actual encargada de despacho: (lo cual fue falso y no se tuvo una mesa de trabajo).

“La Mtra. Ida Gabriela me guía hacia la oficina de la Subsecretaría de Educación Superior, donde le llama a una abogada de nombre Cristina, y manifiesta que le haga modificaciones al exhorto y se dirige a mí, que me van a entregar un exhorto donde me invitan a que no apoye ninguna actividad al sindicato. Le comenté en ese mismo instante que ya me había quitado el celular que ella bien podía de nuevo verificar que no entregue ningún recurso económico ni material: que ni siquiera tenía motivos para hacerme ese tipo de documentos porque no he hecho nada. Sin embargo, la Mtra. Gabriela al ver que no acepte el hecho que le llama a alguien y le dijo comunícame con el área jurídica, hizo comentarios como: Eres la pequeña consentida de nuestro gobernador, muy sonriente y me miró y dijo que efectivamente ahí estaba su servidora. No sé si fingió, pero me pasa el documento de exhorto, le dije que estaba bien, que acepto firmar el documento pero que no se realizó ningún retiro de cheque para la delegada sindical. Pero al firmar el exhorto, tomó la pluma y al leerlo dice en la parte superior derecha renuncia voluntaria. Esto cambia por completo mi situación laboral, le dije que, por qué razón me estaba haciendo renunciar, que obtuve ese puesto a través de una convocatoria, que he estado cerca de los alumnos, que no hay en ninguno de nuestros archivos ninguna solicitud por parte de alumnos de Pedagogía donde mencionaran este tipo de queja, me dijo que era un caso insostenible, que este asunto de la nota periodística ya estaba hecho del conocimiento del gobernador y del Secretario de Educación Pública, que ya no podía sostenerme”.