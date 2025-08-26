Martes, agosto 26, 2025
Sin ingreso económico más de 700 mil mujeres en Puebla por estar sometidas a esquema de ser amas de casa

Mujeres poblanas realizan tareas de cuidado sin remuneración y quedan fuera del empleo formal.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

En Puebla hay 733 mil personas, predominantemente mujeres, sin ingreso económico y sin posibilidad de empleo por estar sometidas todavía a un esquema de ser amas de casa.

Esta es otra de las caras de la pobreza: se trata de quienes realizan un trabajo no remunerado, invisibilizado en las estadísticas laborales y sustentando miles de hogares sin obtener ninguna compensación. La ausencia de pago y la falta de reconocimiento social a estas actividades profundiza la brecha de la desigualdad en la entidad y en el país.

Cifras del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revelan que Puebla es la segunda entidad federativa del centro del país con la mayor población de 15 a 64 años en esta situación; únicamente el Estado de México la supera, con 2.2 millones de personas que también realizan tareas de cuidado sin ingreso.

Ambos estados se encuentran por encima de la Ciudad de México, donde 607 mil personas no pueden acceder a un empleo por estar a cargo de cuidados domésticos; Hidalgo, con 353 mil; Morelos, con 234 mil; y Tlaxcala, con 161 mil.

El Observatorio subraya que, en el país, más del 90 por ciento de quienes enfrentan este tipo de exclusión laboral por cuidados son mujeres, lo que confirma el claro carácter de género de la problemática. Frente a este escenario, es urgente que las políticas públicas reconozcan y redistribuyan el valor del trabajo doméstico no remunerado.

A nivel nacional, 17 por ciento de la población entre 15 y 64 años, es decir, 14.8 millones de personas, está impedida de buscar empleo porque dedica su tiempo y esfuerzo a labores de cuidado sin recibir pago.

“Este indicador visibiliza la exclusión de personas ‘no disponibles’ para trabajar, que ni siquiera pueden salir a buscar empleo por tener la obligación de realizar labores de cuidado en el hogar y sin remuneración alguna”, señala la organización.

Este fenómeno requiere que se reconozca el derecho al trabajo digno y se avance sustantivamente hacia la igualdad, en especial mediante la creación de un sistema nacional de cuidados que otorgue respaldo social y económico a quienes asumen esta responsabilidad.

Organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza insisten en que dicha reforma es indispensable, ya que la exclusión por labores de cuidado no solo impide el acceso al empleo, también profundiza la inequidad y mantiene los estereotipos tradicionales que frenan el desarrollo social.

La magnitud del problema en Puebla hace evidente la urgencia de rediseñar políticas públicas para redistribuir el trabajo doméstico, dignificar los cuidados y encontrar soluciones de fondo para las miles de mujeres (en su gran mayoría) y hombres marginados por la carga silenciosa de los cuidados en casa.

