Exceso de Hierro y envejecimiento

En un interesante artículo que recientemente revisé y que tiene como título Iron: an underrated factor in aging, que traducido al español sería algo así como “Hierro: un factor subestimado en el envejecimiento” genera sorprendentes conclusiones que giran alrededor de este elemento que es esencial para casi todos los seres vivos por su alta reactividad, lo que promueve no solamente el trasporte de Oxígeno a todo el organismo, mediante la conformación de una sustancia conocida como Hemoglobina, que es la que le imprime el color rojo a la sangre; sino que además es uno de los promotores en la formación de una sustancia denominada Adenosín Trifosfato (ATP), que es un elemento fundamental en la obtención de energía a nivel celular; estas dos, apenas unas cuantas de otras funciones que son determinantes para la vida y que dependen de este sorprendente metal, que dicho sea de paso, es el más abundante de todos los metales en la corteza terrestre.

Es bien conocido que un buen crecimiento y mantenimiento biológico depende de la capacidad de que en nuestra sangre se pueda distribuir ampliamente el Oxígeno; pero no consideramos una serie de aspectos que se encuentran de alguna manera ocultos del conocimiento en general. El aire seco está compuesto por un 78% de Nitrógeno, un 1% de Argón y solamente un 21 % de Oxígeno, lo que convierte a este gas en un elemento definitivamente tóxico cuando se inhala en su forma pura. Por esta razón, el “Agua Oxigenada” resulta en un muy buen antiséptico, destruyendo a los microbios por un proceso de oxidación, que podría ser descrito como una forma de “quema controlada” a nivel microscópico.

Sabemos con una puntual claridad que la falta de Hierro puede producir enfermedades como anemia, alteraciones neurológicas, déficits cognitivos y hasta problemas inmunológicos; aunque el exceso de este elemento se asocia con una enfermedad conocida como Hipersideremia o Hemocromatosis, en la que por factores genéticos, un individuo absorbe demasiado hierro provocando insuficiencia hepática, enfermedades cardiacas, problemas metabólicos y un incremento considerable para provocar algunas variedades de cáncer.

Pero es común que la gente piense que en la medida en la que uno almacene hierro habrá una mejor función orgánica, pero como lo es todo en la vida, siempre los excesos son malos.

La mayoría de los organismos, incluidos los humanos, no tenemos medios sistemáticos para deshacernos del exceso de hierro. Carecemos de elementos que ejerzan un buen efecto protector contra el daño que puede producir un nivel inusitadamente alto de este metal, condicionando que esa cualidad de aceptar o ceder electrones, en cantidades adecuadas para poder mantener un equilibrio orgánico, también le confiere la capacidad de dañar moléculas y orgánulos a través de una reacción química denominada Reacción de Fenton, en la que el hierro reacciona con peróxido de hidrógeno, lo que lleva a la formación de sustancias altamente reactivas y un radical libre tóxico llamado hidroxilo.

Se ha demostrado que la falta de regulación en el hierro, a niveles que no necesariamente sean considerados dentro de la Hemocromatosis, puede condicionar fenómenos asociados a envejecimiento, en el sentido de incrementar daño a células de diversos tipos y en grados variables.

Así, podemos concluir que el hierro satisface muchas de las condiciones que podríamos buscar en una sustancia que universalmente podría considerarse pro-envejecimiento. Se acumula con la edad; está asociado con muchas enfermedades relacionadas al envejecimiento, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedad de Alzheimer. Cataliza la formación de moléculas consideradas como basuras celulares y ayuda a prevenir su recambio; la eliminación de hierro del plasma puede ser rejuvenecedora y las personas con niveles más bajos de hierro corporal (donantes de sangre) tienen una tasa de mortalidad más baja que aquellas que nunca lo han hecho. El hierro está íntimamente asociado con el envejecimiento, y el control de las reservas de hierro del cuerpo puede ser una forma importante de prolongar la vida humana.

Dennis Mangan D. Iron: an underrated factor in aging. AGING 2021: (13) 23407-23415

Comentarios: [email protected]