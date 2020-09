Escaces de boletas y casillas la trampa para que se reelija dirigente sindical de Audi, deuncian

Integrantes del Comité de Destitución Pacífica denunciaron que la elección en la que agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) decidirán quién será su secretario general, podría estar amañada para favorecer la reelección de Álvaro López Vázquez.

En conferencia de prensa, Juan Aarón Carmona Sánchez y Jaime Abel González Sánchez, ex empleados de la firma germana, advirtieron que en la jornada electoral del 1 de octubre próximo podría no haber suficientes boletas ni casillas para que los afiliados emitan su sufragio, ello con el fin de favorecer al actual dirigente para que permanezca seis años más en el cargo.

Además, señalaron que el proceso ha sido irregular, puesto que la Comisión Electoral fue impuesta por el actual comité ejecutivo, por lo que no es imparcial; cinco planillas fueron rechazadas y no les dieron tiempo suficiente para subsanar observaciones, ya que estas las notificaron una o dos horas antes de que venciera el plazo para el registro, además que quienes junto con López Vázquez aspiran a representar a los empleados, no han tenido mayor problema para hacer campaña, a diferencia de sus rivales que no pudieron promoverse porque tenían que laborar o solicitar permiso para ausentarse.

Asimismo, se pidieron requisitos que no fueron estipulados en la convocatoria, tales como antigüedad de seis años, agregaron los declarantes.

También sostuvieron que se les ha dicho a algunos sindicalizados que si no votan por la planilla “Estabilidad laboral y sindicalismo para el futuro”, que encabeza Álvaro López, podrían ser despedidos.

Por esos motivos demandan a las autoridades del Trabajo a nivel federal estar atentas al desarrollo de la votación para evitar un fraude.

Aarón Carmona y Jaime González indicaron que en el tiempo que ha estado Álvaro López al frente del Sitaudi, no ha rendido cuentas del manejo de las cuotas que aportan los trabajadores y que se calcula ascienden a dos millones de pesos mensuales.

Tampoco ha informado de la presunta compra de un terreno con costo de 1 millón de pesos, donativos que hizo el sindicato a instituciones de beneficencia por 900 mil pesos y la renta de oficinas que los sindicalizados no sabían que existían.

Los ex trabajadores recordaron que por pedir cuentas al Sitaudi, ambos fueron despedidos en 2017, año en el que también iniciaron su defensa legal.

A la fecha los casos no han avanzado porque la empresa no ha mostrado a testigos que sostengan su versión de que no los corrieron sino que abandonaron sus puestos, indicaron.

Apuntaron que la firma de los cinco aros ha intentado negociar para liquidarlos, pero sin permitirles regresar a laborar la planta.

Aunque Aarón Carmona dijo que es posible que el 15 de octubre sea reinstalado, sostuvo que se trata de una estrategia de Audi para seguir alargando el proceso.