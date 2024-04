Exmiembros de FxM anuncian apoyo al candidato del PAN a la alcaldía y repudian la unión de su expartido con Morena y el PT

Atlixco. Francisco Velasco Islas, excandidato hace tres años a la alcaldía, y Valentín Luna, ex presidente local de Fuerza por México (FxM), anunciaron públicamente este miércoles su separación de dicho partido en el municipio por favorecer a la coalición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT).

El segundo agregó no se alinearán a los trabajos electorales rumbo al 2 de junio porque saben que FxM ya hace campaña y caminan juntos precisamente con Morena y el PT.

Lamentó que a nivel local no fueron consultados sobre esa medida y expuso que la misma parece ser exclusiva de las cúpulas y eso puede ser considerado como algo injusto.

Apuntó siempre es importante tomar decisiones desde la base. Se quejó mientras los miembros comunes y corrientes caminan las calles, las decisiones vienen desde arriba.

Recordó otros partidos pequeños lograron tener candidatos a la alcaldía, mientras FXM no. Esto demuestra una falta de coherencia, afirmó.

Por esa razón, adelantó Francisco Velasco, decidieron apoyar en esta ocasión al candidato ciudadano a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) Benjamín Minutti.

Dijo entender la decisión de FxM no fue tomada de manera colectiva. Más bien parece ser el resultado de intereses personales. Contó sabían en FxM no estaban de acuerdo con la reelección, y por eso decidieron no consultarlos.

Destacó que Minutti cumple con el perfil idóneo para liderar la ciudad y propone como regidores y colaboradores a personas originarias de Atlixco, a diferencia de la administración actual cuyos empleados son de fuera.

